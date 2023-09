V čele projektu zostáva silný generálny partner Slovenská sporiteľňa, s ktorým napĺňajú víziu najúspešnejšej Tour na Slovensku.

Za Meridian Golf Tour stojí stabilná firma Connea Slovakia, ktorá sa za obdobie svojho fungovania na trhu vyprofilovala na jedného z najvýznamnejších organizátorov prestížnych športovo - spoločenských podujatí. Svedčí o tom aj skutočnosť, že budúci rok oslavujú 20 rokov pôsobenia na slovenskom trhu v eventovom svete.

Od prvej chvíle až po odchod

Účastníci golfových turnajov dobre vedia, že celkové zážitky sú kolážou viacerých faktorov. Okrem vlastnej dobrej hry a príjemných spoluhráčov vo flajte je to aj kvalita ihriska a celá organizácia turnaja. Tohto sú si vedomí aj v Connea Slovakia. Preto detailne dbajú na to, aby všetko dokonale klapalo a zapadalo, a to od samotného príchodu hráčov do golfového areálu až po chvíľu, keď po hre sadnú do áut a plní dojmov odchádzajú domov. Aj Meridian Golf Tour 2024 má preto ponúknuť účastníkom, či už golfistom alebo aj negolfistom, nezabudnuteľné golfové i spoločenské zážitky. A k tomu ešte aj priehršť prekvapení.

Čo čaká účastníkov našej Tour?

- Kompletná technická príprava ihriska pre konanie turnaja

- Smart check-in registrácia hráčov

- Welcome servis a kvalitné darčeky pre hráčov na každom turnaji

- Vlastnú aplikáciu „CONNEA“, ktorá uľahčí prihlásenie hráčov, kompletný prehľad o turnaji, hráčoch, výsledkoch ale aj fotogalériu turnaja

- Sprievodné súťaže na ihrisku o hodnotné ceny

- Chladené uteráčiky v prípade teplého počasia

- 3 občerstvovacie stanice na ihrisku počas hry

- Pojazdné občerstvenie – podľa počasia (rainy weather - rum, teplý čaj, hot weather - chladené nápoje)

- Ochutnávka luxusných alkoholických značiek a výberových cigár

- Rezervácia VIP parkovacích miest pre top partnerov

- Zaujímavý program pre nehrajúcich hostí

- E-road show (prehliadka čistej elektromobility, infraštruktúry a smart cities)

- A ešte veľa iného :)

Kto sa môže Tour zúčastniť?

Meridian Golf Tour patrí dlhodobo k VIP slovenským túram a zameriava sa najmä na business komunitu a následne synergie („B2B“ a „B2G“). Firmy či jednotlivci sa ako partneri na ňu vopred prihlasujú na základe dohodnutých finančných podmienok. Účasť na jednotlivých turnajoch je potom možná len na základe pozvánok.

Hoci už teraz sú známi viacerí významní partneri, je ešte šanca rozšíriť ich zoznam. Dá sa tak urobiť do konca marca a kontaktovať organizátorov môžete cez [email protected].

Pestrý program a úvodná párty

Otvorenie Meridian Golf Tour 2024 bude zahájené úvodnou Opening Párty v exkluzívnych priestoroch showroomu Mercedes-Benz Panónska v Bratislave. Stretnú sa tu najvýznamnejší predstavitelia a partneri túry pred prvým spoločným golfovým turnajom. Organizátori pripravili šesť veľkých turnajov s cannom štartom v špičkových golfových rezortoch a novinkou bude turnaj v rámci Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch. Pričom hráči môžu zostať počas celého víkendu a nasať festivalovú atmosféru aj s možnosťou pobytu počas víkendu. Večer pred turnajom bude predchádzať „cocktail párty“ vo svetovo známom Grand Hoteli Pupp***** v Karlových Varoch. Generálny partner našej Tour bude mať špeciálny turnaj Slovenská Sporiteľňa Golf Cup už tradične v tatranskej prírode v Black Stork Veľká Lomnica len na pozvánky a top partnerov Meridianu. Záver celej Tour a vyhodnotenie najlepších hráčov uskutočníme slávnostnou Gala Dinner v prekrásnych zámockých priestoroch Šimák Zámku v Pezinku.