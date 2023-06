Elitný organizátor podujatí David Landgraf si za posledné dve desaťročia vybudoval slušnú reputáciu. Naposledy sa preslávil plánovaním oslavy 30. výročia investičnej spoločnosti Blackstone v prírodovednom múzeu v New Yorku. „Myslím si, že máme príležitosť niečo zmeniť. Ľudia si budú pamätať noc, keď tancovali pod dinosaurom,“ povedal D. Landgraf pre Bloomberg.

Má na konte aj konferenciu o nábore veteránov s bývalou prvou dámou Michelle Obamovou či podujatie s tenisovým šampiónom Novakom Djokovičom.



V roku 2018 D. Landgraf odišiel z Blackstone, aby založil Make It Happen Management, vlastnú firmu poskytujúcu poradenstvo v oblasti eventov. Svoju kariéru však začal úplne inak. Ako analytik počítačových systémov a operátor v Národnej bezpečnostnej agentúre. Na svojich obchodných a cestovateľských potulkách tak využíva aj také zručnosti, ako sú riadenie rizík a zmysel pre detail.



To by mohlo byť jedným z dôvodov, prečo má pre ostatných cestovateľov nasledujúce tipy:

Vždy si vezmite Apple AirFly

AirFly od Apple je niečo, bez čoho sa D. Landgraf nezaobíde. Dá sa pripojiť k televízoru, vďaka čomu je možné používať Bluetooth. Človek sa tak nemusí spoliehať na nekvalitné slúchadlá, ktoré letecké spoločnosti ponúkajú v na palubách svojich lietadiel.

Použite správcu itinerárov

Manažér itinerára je veľmi dôležitý pomocník na pracovných aj dovolenkových cestách. D. Landgraf používa TripIt, ktorý umožňuje spravovať cestovné plány prostredníctvom digitálneho kalendára a zostaviť si itinerár riadenia výdavkov.

V batožine majte vrecká s dvojitým uzáverom

Mnohí sa vraj D. Landgrafovi smejú, ale na cesty nosí dvojito uzatvárateľné plastové vrecká. Výrobky do kúpeľa v jednom. Elektronické šnúry v inom. Ak sa čokoľvek rozleje alebo praskne, všetko je chránené, zabalené. Do dvojito zapečateného vrecka dáva aj očkovací preukaz (pravý, nie digitálny), svoj Global Entry, kreditnú kartu a pas.