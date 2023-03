Novú nemocnicu za 250 miliónov eur vo štvrtok v Bratislave otvorila finančná skupina Penta Investments. Zariadenie so 405 lôžkami, ktoré bude ponúkať tiež plánované a akútne zákroky, by malo v plnom režime fungovať už túto jeseň. Na prvú fázu poskytovania zdravotnej starostlivosti má uzavreté zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Podľa generálneho riaditeľa nemocnice Ľuboša Lopatku pacienti za ošetrenie platiť nebudú. Slovenskej metropole doteraz chýbala veľká moderná nemocnica. Novú nemocnicu chce v Bratislave postaviť aj štát, príprava tohto projektu ale nabrala meškanie.

Špecializované ambulancie

Výstavba nemocnice Bory v západnej časti Bratislavy sa začala v roku 2018. Po vlaňajšej kolaudácii spustila skúšobnú prevádzku v prvej polovici marca tohto roku. Zdravotnú starostlivosť bude nemocnica poskytovať vo viac ako 50 špecializáciách. Súčasťou komplexu bude 14 operačných sál, urgentný príjem a pôrodnica. Napríklad primárom oddelenia hematológie a pediatrie sa stal bývalý český minister zdravotníctva Jan Blatný.

V novej nemocnici budú pacientom k dispozícii špecializované ambulancie vrátane pracoviska radiačnej onkológie. Neskôr k nim pribudne jednodňová zdravotná starostlivosť, v máji by sa mal začať operačný program a na začiatku júna chce nemocnica otvoriť pôrodnicu. Urgentný príjem plánuje spustiť na jeseň.

Ženy chodia rodiť za hranice

Z vyjadrenia generálneho riaditeľa nemocnice vyplýva, že nemocnica chce konkurovať existujúcim zdravotníckym zariadeniam v regióne a získať od nich tiež zdravotnícky personál, ktorého je v krajine dlhodobo nedostatok. Nemocnica Bory napríklad plánuje 3 500 pôrodov ročne. Podľa Lopatku sa v Bratislave narodí 8 000 detí za rok a ďalších tisíc pôrodov ženy absolvujú v Česku a Rakúsku.

Na začiatku apríla bude v nemocnici pracovať viac ako 500 zamestnancov, cieľový stav počas plnej prevádzky bude 1 500 pracovníkov.

Skupina Penta podniká v rôznych sektoroch



„Penta pôsobí v slovenskom nemocničnom sektore vyše desať rokov. Za ten čas sa nám podarilo ozdraviť 17 regionálnych nemocníc,“ uviedol partner Penta Investments Václav Jirků.

Skupina Penta podniká v rôznych sektoroch. V zdravotníctve prevádzkuje okrem regionálnych nemocníc aj sieť polikliník, lekární a jednu z troch zdravotných poisťovní. Prostredníctvom spoločnosti Svet zdravia, do ktorej patria aj nemocnice Bory, skupina v roku 2017 otvorila novú nemocnicu s viac ako 300 lôžkami a s ôsmimi operačnými sálami v Michalovciach na východnom Slovensku. Išlo o prvú novopostavenú všeobecnú nemocnicu v krajine od pádu komunizmu v roku 1989.