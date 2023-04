Viac ako desať rokov po tom, čo hrozilo, že kríza hypoték v Spojených štátoch zničí medzinárodný finančný systém, „big short“ investor opäť varuje, že na trhu s nehnuteľnosťami môže nastať finančná katastrofa. Informuje o tom CNBC.

Dave Burt, generálny riaditeľ investičnej výskumnej spoločnosti DeltaTerra Capital, ktorej cieľom je pomáhať klientom zvládať klimatické riziká, bol jedným z mála skeptikov, ktorí v roku 2007 vyhlásili, že trh s bývaním je na pokraji kolapsu.

Pomohol dvom z protagonistov najpredávanejšej knihy Michaela Lewisa „The Big Short“ staviť na hypotekárny trh v období pred globálnym finančným krachom v roku 2008. Ako sa ukázalo, mali pravdu a zarobili miliardy. Teraz D. Burt verí, že prehliadané klimatické riziko by mohlo viesť k opakovaniu histórie. „Vždy hľadám tieto veľké systémové problémy a existuje na to niekoľko dôvodov,“ povedal.

„Z profesionálneho hľadiska, ak je niečo nesprávne ocenené, potom v úlohe investora, čo bola moja práca počas väčšiny mojej kariéry, vašou hlavnou príležitosťou na pridanú hodnotu je identifikovať niečo, čo je buď príliš lacné na nákup pre vašich klientov, alebo niečo, čo je príliš drahé na predaj pre vášho klienta,“ vysvetlil.

Výskum spoločnosti DeltaTerra Capital naznačuje, že 20 percent domov v USA je vystavených problému nesprávneho určovania cien pre riziko záplav. Odborník varoval, že tento stav by mohol pripomínať mimoriadnu korekciu zaznamenanú počas globálnej finančnej krízy.

„Myslíme si, že tento problém precenenia predstavuje v súhrne asi tak štvrtinu veľkosti a rozsahu globálnej finančnej krízy,“ povedal D. Burt. Jeho komentáre prichádzajú v čase, kedy trh s bývaním zažíva zásadný posun v dôsledku vyšších sadzieb hypoték. Globálne centrálne banky pokračujú v boji proti inflácii zvyšovaním úrokových sadzieb.

Na druhej strane D. Burt hovorí, že sa začínajú objavovať trhliny, pokiaľ ide o náklady na poistenie. Poznamenal, že zotavenie sa Floridy po hurikáne Ian bolo problémom, ktorý pozorne sleduje, najmä preto, že táto búrka odhalila nočnú moru majiteľov domov z poistenia proti povodniam.

Je americký trh s bývaním nadhodnotený?

Zatiaľ čo väčšina investorov zostáva skeptická voči vplyvu klimatických rizík na ich portfóliá, nedávna štúdia varovala, že americký trh s bývaním by mohol byť nadhodnotený o približne 200 miliárd dolárov pre neocenené riziká záplav.

Analýza bola publikovaná v polovici februára v časopise Nature Climate Change. Štúdia, ktorú okrem iného napísali výskumníci z Environmental Defence Fund, First Street Foundation a Federálneho rezervného systému USA, modelovala zmeny povodňového rizika na úrovni nehnuteľností v USA v priebehu nasledujúcich troch desaťročí. Varovala, že domácnosti s nízkymi príjmami sú obzvlášť zraniteľné voči devalvácii hodnoty.

„Najhlavnejším dôvodom, prečo je to z našej perspektívy dôležité, je to, že klimatické riziko sa nezapočítava do trhu s bývaním,“ povedal vedúci oddelenia klimatických dôsledkov v First Street Foundation Jeremy Porter.

Súčasné ocenenia domov nezohľadňujú podľa neho skutočné povodňové riziko. J. Porter varoval, že keďže ľudia naďalej nemajú dostatok informácií o klimatických rizikách pri kúpe svojich domovov, pretrváva nebezpečenstvo, že domácnosti môžu cez noc stratiť významnú časť hodnoty svojho majetku.

Štúdia uvádza, že takmer 15 miliónov nehnuteľností v USA čelí jednopercentnej pravdepodobnosti záplav, pričom očakávané ročné škody na obytných nehnuteľnostiach podľa predpovedí presiahnu 32 miliárd dolárov.

V štúdii takisto zaznelo varovanie, že zvyšujúca sa frekvencia a závažnosť záplav v dôsledku prehlbujúcej sa klimatickej krízy by mohla viesť k tomu, že počet nehnuteľností v USA vystavených povodniam vzrastie o 11 percent a priemerné ročné straty stúpnu do roku 2050 najmenej o 26 percent.

Na základe zistení štúdie Jesse Gourevitch, postdoktorand z Environmental Defense Fund, pre CNBC povedal, že nadhodnotenie je rozšírenejšie medzi vlastníkmi nehnuteľností s nižšími príjmami. Dodal, že „ak by došlo k cenovej deflácii, pravdepodobne by sa prehĺbili rozdiely v bohatstve a nerovnosti v USA“.

Ďalším významným rizikom budú podľa všetkého potenciálne škodlivé účinky na daňové príjmy miestnej samosprávy, pretože celkové príjmy pre obce sa zvyčajne vo veľkej miere spoliehajú na príjmy z dane z nehnuteľností.

Humanitárna kríza

Klimatické riziká spojené s americkým trhom s bývaním predstavujú veľký problém pre krajiny na celom svete. „Myslím si, že keď začnete premýšľať o týchto problémoch globálne, uvedomíte si, že skutočne najexponovanejšie krajiny sú často aj tie najchudobnejšie,“ povedal D. Burt. „Je to skôr humanitárna kríza.“

Najväčšia zaisťovňa na svete Munich Re zaznamenala v roku 2022 prudké ekonomické straty, keďže klimatická kríza spôsobila extrémnejšie poveternostné javy, ako je hurikán Ian v USA a apokalyptické záplavy v Pakistane. Zaistenie sa vzťahuje na poistenie pre poisťovne.

Odhaduje, že tieto straty dosiahli v minulom roku 270 miliárd dolárov, z čoho približne 120 miliárd pokrývalo poistenie. Celková poistná škoda pokračuje v trende vysokých škôd v posledných rokoch. „Na konci dňa musí niekto zaplatiť za tieto rastúce straty,“ povedal hlavný klimatický a geológ z Munich Re Ernst Rauch. „Bez ohľadu na to, či je poistený alebo nie, je to rastúca ekonomická záťaž.“

Jednou z oblastí mimoriadneho záujmu, povedal E. Rauch, boli bleskové záplavy. Týka sa to špecifického typu záplav, pri ktorých dážď padá tak rýchlo, že ho spodná pôda nedokáže dostatočne rýchlo odviesť. Spomenul enormné záplavy v Nemecku v roku 2021, ktoré spôsobili, že vyliate rieky zdevastovali mestá v západnom Nemecku, Belgicku, Rakúsku a častiach Holandska, Švajčiarska a Luxemburska.

„Tento typ extrémnych miestnych a regionálnych zrážok je v mnohých regiónoch na vzostupe – a sú podceňované. Nezáleží na tom, či hovoríme o typickom majiteľovi domu v Nemecku alebo v iných častiach sveta,“ uzatvára E. Rauch.