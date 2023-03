Každý, kto sa túži stať kráľovnou alebo kráľom na svojom vlastnom hrade, by sa mal pozrieť do Škótska. Rozprávka sa tam do značnej miery stáva realitou, pričom každý rok sa ponúka približne 10 nehnuteľností, informuje Bloomberg.

Pre začiatok, hrad Myres zo 16. storočia, v okolí Fife, je na trhu za 3,5 milióna libier (4,3 milióna eur). Získate 10 spální, 5 prijímacích miestností a 182-tisíc metrov štvorcových pozemku s bludiskom zo živého plotu, záhradou s múrmi a tenisovým kurtom. Milovníci histórie nájdu tieň pod stromom, ktorý údajne zasadila samotná škótska kráľovná Mary. Najlepšie zo všetkého je, že hrad Myres nesídli ďaleko od známeho golfového klubu St. Andrews a je necelú hodinu jazdy od hlavného mesta Edinburghu.

Keď takéto nehnuteľnosti prídu na trh, podľa realitnej kancelárie Savills si získajú veľkú pozornosť. Štyri najnavštevovanejšie nehnuteľnosti v minulom roku na webovej stránke londýnskej agentúry boli škótske hrady. House of Vaila, ktorý sa nachádza na Shetlandských ostrovoch, bol najlepší a vygeneroval 113 543 zobrazení. Približne 46 percent z nich pochádzalo zo Spojeného kráľovstva a z USA 36 percent. A nenastavujú len rekordy pre zobrazenia, ale aj pre predaj. Minulý rok sa hrad Seton v East Lothian predal za viac ako osem miliónov libier (9,13 mil. eur), čo je vôbec najdrahší predaj nehnuteľnosti v Škótsku. Na obchod dohliadal Jamie Macnab.

Záujem zo zámoria

„Záujem o škótske hrady je stále veľký a stále viac prichádza zo zámoria,“ hovorí J. Macnab, ktorý je tiež agentom Savills zastupujúcim hrad Myres. Hovorí, že kupujúci by hľadal výstavnú nehnuteľnosť, aby zapôsobil na priateľov alebo klientov.

Bývanie na hrade nie je jednoduché. Pôvodným účelom bolo napokon vytvorenie opevneného sídla. Nebolo postavené pre pohodlie alebo moderné bývanie. Miestnosti sú často chladné, je tam prievan, čo je opak udržateľnosti a efektívnosti budov, pričom mnohé z nich majú zariadenia na spaľovanie uhlia alebo dreva. (Výnimkou je hrad Myres a jeho vykurovací systém na biomasu). Náklady na údržbu môžu byť obrovské a môžu sa pohybovať v stovkách tisíc ročne.

„Sú to značné náklady,“ hovorí Giles Hannah, ktorý poskytoval poradenstvo v oblasti prvotriednych nehnuteľností a predtým pôsobil v Christie’s. „Najvyššie náklady nie sú len na personál, ale na všetku údržbu. Pri údržbe vodnej priekopy... nemôžete len tak zavolať normálneho dodávateľa. Musíte získať špecialistov s certifikáciou hradov a budov, ktorí musia obísť prísne zákony o plánovaní.“

G. Hannah hovorí, že náklady na údržbu sú podobné ako pri údržbe superjachty – približne 10 percent z kúpnej ceny ročne. Varuje kupujúcich, aby boli pripravení na zložitejšiu údržbu. „Sú najvyšším symbolom statusu v Spojenom kráľovstve,“ hovorí. „Ľudia, ktorí kupujú hrady, nemusia nevyhnutne robiť finančné rozhodnutia. Jednoducho si vyberajú životný štýl... a chcú sa v podstate len zabaviť.“