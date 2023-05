Škoda Auto sa usiluje zvýšiť produkciu na úroveň spred pandémie. Najväčšia výrobná spoločnosť v Českej republike už natoľko nepociťuje problémy s dodávkami čipov v automobilovom priemysle, informuje Bloomberg.



Globálna situácia s polovodičmi „sa výrazne zlepšuje“, povedal generálny riaditeľ Klaus Zellmer. Škoda, ktorá je súčasťou skupiny Volkswagen, chce postupne zvýšiť ročné dodávky na minimálne milión áut, pričom vlani ich vyrobila viac ako 731-tisíc. Chystá nárast predaja v Európe aj expanziu do Ázie.

Zellmerov optimizmus je dobrým znamením pre českú ekonomiku, ktorej podobne ako slovenskej dominuje automobilový priemysel. Ekonomika sa ocitla v miernej recesii, ktorú do značnej miery podnietil nedostatok dovážanej elektroniky a materiálov. Produkcia Škody však napriek tomu v prvom kvartáli vyskočila medziročne o 13 percent. Najväčší exportér a súkromný zamestnávateľ v krajine odhaduje, že problémy s dodávateľským reťazcom sa budú v nasledujúcich mesiacoch naďalej zmierňovať.

„V druhej polovici tohto roka očakávame stabilnejšie dodávky polovodičov, čo nám dáva šancu naplno využiť našu výrobnú kapacitu,“ povedal K. Zellmer, ktorý sa vlani v lete stal generálnym riaditeľom spoločnosti. „Milión áut ročne je číslo, ku ktorému sa chceme vrátiť v priebehu nasledujúcich dvoch až troch rokov.“

Zameranie na Áziu

Napriek výpadkom domácej továrne a tiež odstávke výroby celého koncernu Volkswagenu v Rusku po invázii na Ukrajinu zostala česká spoločnosť zisková. Bolo to vďaka rastúcim cenám áut a zameraniu značky na predaj a výrobu v Ázii. V roku 2022 sa India stala jej tretím najväčším trhom s nárastom dodávok o 128 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Budúci rok plánuje Škoda spustiť montážnu linku vo Vietname, ktorá by mohla dodávať aj do zvyšku juhovýchodnej Ázie. Okrem expanzie na nové trhy plánuje 128-ročná značka do roku 2027 investovať 5,6 miliardy eur do prechodu na elektrické vozidlá.

Automobilové spoločnosti vrátane Škody zároveň presadzujú zmenu a odloženie plánov EÚ zaviesť v roku 2025 prísnejšie emisné limity pre konvenčné vozidlá, známe ako Euro 7. Navrhované nové normy by podľa K. Zellmera vyžadovali, aby priemysel vynašiel v súčasnosti nedostupné technológie, ktoré by mohli autá predražiť natoľko, že vodiči jednoducho zostanú dlhšie vo svojich starších a menej ekologických vozidlách.

„Nemá zmysel investovať do toho toľko peňazí, ktoré by ste inak mohli vložiť do vývoja elektromobilu na batérie,“ povedal. „Som optimista, že priemysel dostane odklad,“ priblížil K. Zellmer.