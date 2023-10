Situácia v súvislosti so zvýšeným pohybom migrantov na území hlavného mesta je v súčasnosti pod kontrolou. Ubezpečuje o tom bratislavská mestská polícia, ktorá pokračuje v priebežnom monitorovaní.

Priestupky ani trestné činy, ktorých by sa migranti dopustili, zatiaľ nezaznamenala. Informuje o tom na sociálnej sieti. „Mestská polícia monitoruje migrujúcich ľudí prichádzajúcich do hlavného mesta a pomáha so zabezpečením materiálnej pomoci. V týchto chvíľach najmä pre matky s deťmi,“ konštatuje.

Mestská polícia v rámci monitoringu a pomoci spolupracuje s útvarom krízového riadenia z bratislavského magistrátu. Zmapované má oblasti, v ktorých sa vyskytujú, ako aj ich počet vrátane detí. Spolu s hliadkami sú na mieste aj pracovníci z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcovia neziskových organizácii a ďalších neformálnych skupín, ktoré migrujúcim ľuďom pomáhajú. Na dianie dohliada polícia aj prostredníctvom kamerového systému.

Mestská polícia zároveň žiada obyvateľov, aby v tejto chvíli nenosili jedlo ani oblečenie. Ubezpečuje, že zásoby mesta sú v tejto chvíli dostačujúce a nie je potrebná pomoc od jednotlivcov. „Situáciu neustále monitorujeme a najzraniteľnejším osobám vieme poskytnúť s partnermi, napríklad Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, nocľah v teple,“ deklaruje mestská polícia.

Bratislavský magistrát vyhlásil od soboty na území hlavného mesta mimoriadnu situáciu z dôvodu tranzitnej migrácie. Mestu to umožňuje operatívnejšie a efektívnejšie zvládanie poskytovania potrebnej pomoci. „Dôsledkom toho, že okolité štáty uzatvorili hranice, sa aj v hlavnom meste začínajú koncentrovať väčšie skupiny migrantov vrátane matiek s malými deťmi,“ informovali z magistrátu.