Aj keď je dnes situácia na trhu s energiami relatívne priaznivá, slovenské firmy významne strácajú na konkurencieschopnosti v dôsledku zlých alebo neskorých rozhodnutí vlády.

V rámci hodnotenia aktuálneho stavu slovenského priemyslu to uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Škodlivý goldplating

„Napriek opakovaným prísľubom sa veľký priemysel adekvátnej podpory dodnes nedočkal. Riešenia pre priemysel, ktoré mali byť predstavené v polovici leta, neprichádzajú. Spustenie výzvy k schéme pomoci 2.4 je čoraz menej reálne,“ zhodnotil.

Nedostatočná pomoc priemyslu pritom podľa Lasza priamo dopadá aj na životy bežných ľudí cez rastúcu infláciu.

„Pri každej príležitosti apelujeme na ministra hospodárstva, aby riešil oprávnené požiadavky slovenského priemyslu a nastavil rovnaké podmienky na podnikanie podľa vzoru okolitých krajín Európskej únie,“ uviedol ďalej zástupca najväčších slovenských fabrík.

Značnou komplikáciu pre priemysel je aj fakt, že mnohé európske smernice preberáme do našej legislatívy prísnejšie, než to vyžaduje Únia. „Takýto goldplating nás veľmi brzdí. Sami si tým zväzujeme ruky,“ skonštatoval Lasz.

Nedostatok pracovnej sily

Dlhodobým problémom pre priemyselné podniky je nedostatok pracovníkov. Do roku 2040 bude na našom trhu práce chýbať oproti súčasnosti 240-tisíc ľudí.

„Situácia sa ešte výraznejšie zhorší po roku 2040, keď nám do dôchodku začnú odchádzať takzvané Husákove deti. Bude to problém nielen pre priemysel, ale aj pre štát,“ upozornil Lasz. Mnohé európske krajiny sa preto otvárajú pracovníkom zo zahraničia.

„Je to cesta, ktorou sa pravdepodobne budeme musieť vydať aj na Slovensku. Pokiaľ im vytvoríme podmienky, aby sa tu mohli usadiť so svojimi rodinami, pozitívne to ovplyvní aj demografiu na Slovensku,“ uviedol.

Dnešné nastavenie migračných procesov je však podľa neho značne zdĺhavé a komplikované. Asociácia preto podniká kroky s cieľom zabezpečiť, aby boli viac transparentné a pružne reagovali na potreby slovenských podnikov.