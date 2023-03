Ak by dočasne poverený premiér Eduard Heger odišiel z OĽaNO a bol by tvárou novej strany, hnutie mu nebude „robiť zle“. Mal by ako poverený premiér šéfovať vláde do predčasných volieb. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Poslanec parlamentu za SaS Branislav Gröhling zopakoval, že SaS pôjde do volieb samostatne. Dodal, že sa v SaS stretli s bývalým šéfom diplomacie Ivanom Korčokom, no nechcel konkretizovať, či opäť vstúpi do politiky.

To, že by vládu viedol Heger, ktorý by bol zároveň na čele novej strany, považuje Šipoš za hypotetické tvrdenie. „Ak to nastane, nemyslím si, že by sme sa mali teraz mstiť alebo robiť zle Hegerovi. Už je do volieb povereným premiérom. Myslím si, že do volieb by to mal potiahnuť a dotiahnuť všetky veci, ktoré si vláda zadosťučinila. Toto by sme mali akceptovať. Určite nebudeme robiť zle žiadnemu ministrovi alebo človeku, ktorý to myslí so Slovenskom vážne,“ povedal.

Šipoš si myslí, že je kľúčové v stredopravom spektre spojiť mimoparlamentné strany KDH a Aliancia. V tejto súvislosti dodal, že drží palce Hegerovi.

Hodnoty Korčoka sú podľa Gröhlinga totožné s hodnotami SaS. Dodal, že treba počkať na oficiálne rozhodnutie Korčoka o tom, či bude v politike. „Bolo by to veľmi milé, uvidíme, aké bude rozhodnutie,“ povedal o prípadnej spolupráci exministra s SaS. Do volieb ide SaS samostatne, no podľa Gröhlinga môžu byť súčasťou strany osobnosti, ktoré budú mať ich hodnoty.

OĽaNO chce podľa Šipoša aj v týchto voľbách dať priestor malým stranám na kandidátnej listine. Dodal, že OĽaNO nepôjde do vlády so Smerom-SD, ani mimoparlamentnými stranami Hlas-SD a Republika.

Gröhling nerozumie, čo sa stalo pri rokovaniach o Modrej koalícii. "Na pravicovom spektre to na mňa pôsobí, že tu máme dvoch voličov a troch kandidátov na predsedu politickej strany a tohto sa nechceme zúčastňovať," skonštatoval.