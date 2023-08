Ceny skvapalneného zemného plynu by mohli na krátke obdobie vzrásť, ak by došlo k štrajkom v LNG závodoch v Austrálii. Uviedla to v stredu zástupkyňa spoločnosti Shell Zoe Yujnovichová. Dodala však, že trhy sú v súčasnosti v rovnováhe a zásoby v Európe a severnej Ázii dostatočne vysoké. Informovala o tom agentúra Reuters.

Ceny plynu minulý týždeň vzrástli v Ázii aj Európe v obave, že štrajky by mohli narušiť export z veľkých austrálskych LNG závodov prevádzkovaných spoločnosťami Woodside Energy a Chevron. Tento týždeň sa však ceny opäť znížili. V prípade štrajku by sa ceny plynu mohli podľa firmy v krátkodobom horizonte opäť zdvihnúť.

Vedenie Woodside Energy rokuje so zástupcami zamestnancov s cieľom vyhnúť sa štrajku v najväčšom LNG závode v Austrálii North West Shelf. Odborári požadujú zlepšenie platov aj pracovných podmienok. Štrajk hrozí aj v austrálskych LNG závodoch prevádzkovaných americkým Chevronom. Konkrétne ide o závody Gorgon a Wheatstone. North West Shelf, Gorgon a Wheatstone sa na celkovom trhu s LNG podieľajú približne 10 percent.

Zoe Yujnovichová dodala, že výzvou na trhu s LNG by bolo, ak by došlo k prudkému zvýšeniu dopytu zo strany Číny a Európu by v nasledujúcich mesiacoch sužovala tuhá zima. Čo sa týka fundamentov na trhu s LNG v dlhodobejšom horizonte, firma Shell je naďalej optimistická. Na druhej strane, neistota v súvislosti s hospodárskym rastom Číny predstavuje hlavné riziko pre vyhliadky dopytu, dodala Yujnovichová.