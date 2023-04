V americkom meste Naples majú domy mnohí boháči. Nečakajte však, že ich mimo sezóny stretnete len tak v utorok niekde na golfovom ihrisku. V tomto meste na západnom pobreží Floridy po celý rok žije iba 24 milionárov, no domy tu má aj stovka ďalších boháčov, ktorí sem zvyknú utiecť pred chladným počasím. Podľa agentúry Bloomberg to vyplynulo z novej správy firiem New World Wealth a Henley & Partners.

Toto číslo je v porovnaní so sezónnymi letoviskami, akým je Hamptons v New Yorku, zanedbateľné. To je druhým domovom pre viac než 700 milionárov, ktorí sem zvyknú cestovať najmä v lete. Po celý rok tu žije iba 25 megaboháčov, takže sezónny prílev predstavuje nárast o 2 700 percent.

New World Wealth v rámci správy analyzovala informácie z roku 2022 so zameraním na ľudí s investičnými aktívami vo výške sto miliónov dolárov. Úplne po prvý raz sa jej podarilo spojiť údaje z amerických, európskych i afrických miest. Výsledky štúdie odhalili výrazný nárast bohatstva, ktorým sa populárne letoviská môžu pochváliť najmä počas sviatkov.

Koľko milionárov v mestách reálne po celý rok žije a koľkí si sem len na chvíľu odbehnú, zaujíma najmä miestne firmy, ktoré by rady prilákali klientov s vysokým čistým majetkom, akými sú luxusné maloobchodné firmy, investiční poradcovia či politici. Jeden z najvyšších prílevov bohatstva každoročne zažíva americké mesto Aspen. V tomto lyžiarskom raji permanentne žije iba šesť milionárov, no len čo sa ochladí, tak ich počet stúpne až o závratných tritisíc percent. Zvykne sa ich sem presťahovať tak veľa, že mesto dostalo označenie „Wall Street Západu“.

Medzi ďalšie obľúbené druhé domovy megaboháčov patrí Comské jazero v Taliansku, mesto Saint-Tropez vo Francúzsku, mesto Lugano vo Švajčiarsku či Kapské mesto.