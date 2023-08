Slovenským energetickým strojárňam (SES) Tlmače sa po vstupe investora Alexeja Beljajeva mimoriadne darí. Do areálu investoval milióny eur, zamestnal stovky ľudí a umiestnil tam výrobu vagónov, píše Finweb Hospodárskych novín.

Pozitívne zmeny a investície sa odrazili v produkcii, ktorá stúpla z 250 vyrobených vagónov v roku 2021 na 750 kusov v roku 2022. V tomto roku očakávajú výrobu 1 200 až 1 300 kusov. Výrobky sa používajú nielen na prepravu dreva či vozidiel, ale v portfóliu by mali pribudnúť aj špeciálne vagóny s bočnicami a hliníkovou strechou. V súčasnosti sa výroba realizuje na troch linkách, štvrtá je v stave spúšťania a s piatou rátajú až v roku 2024.

Viac produkcie si však žiada aj viac pracovníkov. „Do Tlmáč by sme v tomto roku potrebovali nabrať asi 400 ľudí. To je extrémne číslo a je pravda, že trh práce nám to dnes neponúka,“ povedal pre portál Finweb Beljajev ešte začiatkom roku 2023.

Aktuálny počet pracovníkov je 517 a výroba by dokázala dať prácu ďalším 80. „Problémom je, že títo ľudia na trhu nie sú,“ konštatuje ekonomický web. Riešením tak bolo zamestnať pracovníkov z Ukrajiny, Vietnamu, Filipín či Bangladéšu v pomere 15 percent. Fabrika si cení najmä ich prítomnosť, zručnosti, ale aj napriek tomu neplánuje ich počet zvyšovať.