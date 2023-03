Ak v septembri neuspejeme, môže to znamenať koniec menšinovej politiky a politického zoskupenia, ktoré sme založili pred necelými dvoma rokmi. Vyhlásil to László Sólymos z mimoparlamentnej strany Aliancia po skončení sa predvolebného zasadnutia platformy Most-Híd. Najbližšie parlamentné voľby budú podľa neho míľnikom pre menšinovú politiku na Slovensku.

„Je len a len na nás, či v septembri začneme písať novú kapitolu alebo tento príbeh ukončíme,“ zdôraznil. Doplnil, že musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby opäť zastúpili inštitucionálne parlamentné zastúpenie národnostných menšín a Maďarov žijúcich na Slovensku.

Platforma Most-Híd bude presadzovať, aby Aliancia a Maďarské fórum išli do predčasných volieb spoločne. „V záujme dohody sme pripravení aj na kompromisy,“ potvrdil Sólymos. Považujú za prijateľné, aby názov strany zmenili na Aliancia – Maďarské fórum, ako to malo v požiadavkách Maďarské fórum.

Politické dianie doma i v zahraničí

Na zasadnutí sa venovali aj aktuálnemu politickému dianiu doma i v zahraničí. „Jednohlasne odsudzujeme Vladimira Putina a vojnu, ktorú na Ukrajine rozpútal,“ uviedol Sólymos. Podľa nich chce Putin zničiť nielen Ukrajinu, ale chce rozbiť aj základy stability Európy a jej bezpečnosti.

K súčasnej politickej situácii na Slovensku sa vyjadril Konrád Rigó, podľa ktorého nastal čas, aby poverená vláda bola nahradená úradníckou. „Napriek tomu, že odzneli obrovské sľuby, Igor Matovič a jeho vláda nepriniesla nič iné, len chaos a v oblasti menšinovej politiky za sebou zanechali smršť,“ povedal. Dočasne poverená vláda podľa neho ukázala, že nie je schopná riadiť štát.

Zákon o postavení národnostných menšín

Priblížil, že medzi ich priority patrí zákon o postavení národnostných menšín. Rigó poukázal, že pôvodne bol v programovom vyhlásení tejto vlády, ale tá ho nedokázala naplniť. Strana okrem toho navrhuje vznik fondu na modernizáciu národnostných škôl. Jej cieľom je tiež zvýšiť podporu nezávislej kultúry a vytvoriť novú štátnu inštitúciu Artminor.

Päťpercentná hranica zvoliteľnosti

Za dôležité považuje napríklad aj zníženie päťpercentnej hranice zvoliteľnosti pri parlamentných voľbách na tri percentá. „Vidíme, že na Slovensku päťpercentná hranica neodradí extrémistické sily a extrémne strany od toho, aby sa pokúsili o vstup do parlamentu,“ ozrejmil Rigó. Pre rôzne menšinové strany je však podľa neho päťpercentná hranica, ktorú potrebujú prekročiť na vstup do parlamentu, problémová. Doplnil, že jej zmena by mohla prispieť k vyššej úrovni demokracie na Slovensku.

Počas sobotného zasadnutia sa predsedníctvo strany rozšírilo aj o nových členov, medzi ktorými sú Štefan Vavrek, Peter Pandy a Zoltán Horváth.