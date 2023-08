Viac ako polovica mladých Slovákov chce vlastniť nehnuteľnosť, ale obávajú sa, že nedokážu splniť podmienky na získanie hypotéky. Hlavným finančným snom mladých do 26 rokov je bývanie vo vlastnej nehnuteľnosti.

Odpovedalo tak 58 percent respondentov v prieskume UniCredit Bank.

O hypotéku môže požiadať len tretina mladých

Vyše polovica (53 percent) mladých dospelých v Slovenskej republike podľa prieskumu stále žije s rodičmi. S partnerom vo vlastnom byte žije približne 16 percent opýtaných. Ostatní bývajú so spolubývajúcimi alebo samostatne v prenájme, prípadne na internáte.

Mladí ľudia vo veku od 18 do 26 rokov buď ešte študujú, alebo pracujú v prvom zamestnaní, čo ovplyvňuje aj ich príjem. Jeho priemerná výška v tejto vekovej skupine je 700 eur, pričom len 33 percent mladých má v tomto veku trvalý pracovný úväzok a deväť percent má založenú živnosť. Zvyšok má príjem z brigád, čiastočných úväzkov alebo od rodičov.

„Z prieskumu vyplýva, že o hypotéku môže požiadať približne tretina mladých dospelých do 26 rokov a to sú práve tí, ktorí majú trvalý pracovný pomer alebo aktívnu živnosť. Aj tí sa však v tejto etape života, po prechode zo škôl do prvého zamestnania, pri zaobstaraní vlastnej nehnuteľnosti bez pomoci rodičov zväčša nezaobídu,“ priblížila hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková.

V páre je to jednoduchšie

Z bankových dát podľa nej vyplýva, že žiadosť o prvú hypotéku si podávajú mladí zväčša vo veku 28 až 31 rokov, keď sa zastabilizujú v prvom zamestnaní a príjem im to dovoľuje. Viac ako dve tretiny (68 percent) takýchto žiadateľov tvoria páry. V prípade dvoch spoludlžníkov je situácia pre získanie hypotéky jednoduchšia.

Mladí ľudia, ktorí sú na začiatku svojej pracovnej kariéry alebo ešte len študujú, si však môžu pomaly odkladať peniaze aspoň po malých sumách, upozornila hovorkyňa. O niekoľko rokov to môže tvoriť dobrý základ pre zaplatenie časti kúpnej ceny bývania z vlastných zdrojov.

„Mladým ľuďom na štarte kariéry odporúčame odkladať si peniaze na sporiaci či investičný produkt, z ktorého je možné v prípade potreby dostať sa k prostriedkom. Podľa nášho prieskumu 45 percent mladých Slovákov už sporiaci účet používa a ďalších 48 percent o jeho zriadení uvažuje. Dobrým riešením môžu byť aj termínované vklady, ktoré majú jasne vymedzené obdobie, kedy človek môže svoje peniaze získať späť,“ dodala Ďuďáková.