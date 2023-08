Viceprezidentka pre prieskum talentov a inovácie v spoločnosti ADP Amy Leschkeová-Kahleová si myslí, že mnohí dospelí majú v práci pocit, akoby sa znova ocitli na základnej škole. Často totiž nadriadeným nemôžu rozprávať do toho, ako budú svoju prácu vykonávať.

„Chodenie do práce sa veľmi podobá chodeniu do siedmej triedy,“ povedala expertka z ADP pre Business Insider. Dôkazom je popandemický návrat do kancelárií, v rámci ktorého sa zamestnanci s nadriadenými hádajú o tom, kde a kedy má kto pracovať.

K vyriešeniu tohto sporu podľa Leschkeovej-Kahleovej nedôjde, ak zamestnávatelia nezačnú viac experimentovať a zisťovať, čo zamestnancov motivuje najviac. Manažéri na vyšších pozíciách sa budú musieť pokúsiť nájsť rovnováhu medzi flexibilitou, ktorú zamestnanci požadujú, a potrebami firmy.

Hľadanie kompromisu

Expertka z ADP upozornila, že nadriadení majú posledné slovo, pokiaľ ide o prácu z domu či flexibilný pracovný čas. Zamestnávatelia majú právo požadovať, aby zamestnanci prácu vykonávali na určenom mieste a v určitý čas. Nebolo by podľa nej ale na škodu, keby sa aj napriek tomu pokúsili svojmu tímu prácu nastaviť tak, aby boli jeho členovia spokojnejší.

Zdá sa, že práve možnosť voľby je tým, čo si mnohí zamestnanci želajú. ADP uskutočnila v októbri a novembri 2022 prieskum, ktorého sa zúčastnilo 33-tisíc pracovníkov z celého sveta. Šesť z desať respondentov, ktorí trávili časť pracovného týždňa v kancelárii a zvyšok doma, bolo s týmto nastavením práce spokojných. Spokojnosť týchto zamestnancov bola vyššia než u ľudí, ktorí v kanceláriách strávili celý týždeň.

Predpoklady nestačia

Aj napriek mnohým prieskumom musia firmy podľa Leschkeovej-Kahleovej zistiť viac o tom, ako medzi sebou dokážu zamestnanci najlepšie komunikovať. Mnohí zamestnávatelia netušia, ako ľudia v práci nadväzujú vzťahy a väčšinou vychádzajú len z predpokladov.

Jedným z nich je, že ľudia musia chodiť do kancelárií a stretávať sa s kolegami osobne, aby si k nim vytvorili vzťah. „Pre niektorých ľudí to možno platí. Pre iných ani trochu,“ uzavrela expertka.