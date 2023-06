Investičná riaditeľka Soros Fund Management Dawn Fitzpatricková predpovedá krach ďalších amerických bánk a tvrdí, že obzvlášť zraniteľní sú menší veritelia. „Pod povrchom je viac problémov,“ povedala na konferencii Bloomberg Invest v New Yorku.



Niekoľko regionálnych amerických bánk tento rok padlo po tom, čo sa nedokázali pripraviť na agresívne sprísnenie menovej politiky Fedu, ktorý mal roky predtým takmer nulové sadzby. Vkladatelia hromadne vyberali peniaze z bánk a presúvali ich do väčších, o ktorých si mysleli, že sú dostatočne veľké na to, aby neskrachovali.



D. Fitzpatricková takisto uviedla, že cenné papiere kryté hypotékou predstavujú zaujímavú investičnú príležitosť. Označila ich za „najatraktívnejšie aktívum“ s tým, že sú neúmerne lacné v porovnaní s inými triedami aktív. „Dve tretiny ich súčasných držiteľov, teda centrálne banky a (obchodné) banky, sa zmenili na predajcov,“ povedala.