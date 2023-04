Britskí politici vyzvali k zdaneniu vodárenských spoločností do takej miery, aby si nemohli dovoliť vyplácať svojim generálnym riaditeľom štedré odmeny. K tomuto kroku ich viedli správy o tom, že šéf United Utilities Steve Magford pár mesiacov pred odchodom do dôchodku predal svoje akcie za zhruba 1,4 milióna libier, píše denník The Guardian.

Podľa údajov britského Úradu pre životné prostredie bola United Utilities v roku 2022 najväčším znečisťovateľom v Anglicku. Jedno z potrubí tejto spoločnosti v tom roku do rieky Ellen vypúšťalo odpad takmer sedemtisíc hodín. Z údajov takisto vyplynulo, že až desať z dvadsiatich najviac znečisťujúcich potrubí patrilo práve United Utilities.

Aj napriek tomuto škandálu poberajú šéfovia vodárenských spoločností miliónové platy a prémie, podotkol hovorca liberálnych demokratov pre oblasť životného prostredia Tim Farron. „Je to nehoráznosť. Vodárenským spoločnostiam by nemalo prejsť, že do našich riek a vodných tokov tisíce hodín pumpujú špinavé odpadové vody. Konzervatívci sa tomu už musia prestať prizerať, zdaniť vodárenské spoločnosti a skoncovať s týmto škandálom,“ apeluje hovorca.

„Sme jediná krajina na svete, ktorá plne privatizuje naše národné zásoby vody,“ poukazuje Megan Cortonová Scottová z neziskovej organizácie Greenpeace. Podľa nej tým vodárenské spoločnosti získali monopol, a tak ľudia nemajú na výber a musia im posielať peniaze za ich služby, ktoré ani zďaleka nedosahujú bežný štandard.

Šéfovia týchto firiem si v posledných rokoch nabalili vrecká na štedrých platoch a bonusoch, a to aj napriek škandálom týkajúcich sa znečisťovania. Labouristi tak predložili zákon o kvalite vody, ktorým chcú vodný priemysel raz a navždy „očistiť“. Legislatíva by zaviedla povinné monitorovanie a automatické pokuty v mieste vypúšťania odpadu a vyvodila zodpovednosť voči nedbanlivým šéfom vodárenských spoločností.