Guvernér poľskej centrálnej banky Adam Glapiński dúfa, že v Poľsku bude možné začať už v tomto roku so znižovaním úrokových sadzieb. Dodal však, že termín prvého zníženia úrokových sadzieb bude závisieť od rýchlosti poklesu inflácie.

Ak sa naplnia terajšie prognózy ekonómov a finančných trhov, bude podľa guvernéra možné uskutočniť prvé zníženie úrokových sadzieb na konci tohto roka. „Nie je to sľub, pretože všetko bude závisieť od inflácie a od ekonomickej situácie,“ zdôraznil však Glapiński.

Podľa guvernéra bude závisieť od mnohých faktorov, či bude inflácia klesať v súlade s očakávaním centrálnej banky, uviedla agentúra Reuters. Piatkový rýchly odhad štatistického úradu ukázal, že medziročná miera inflácie v Poľsku v apríli zostúpila na 14,7 percenta z marcových 16,1 percenta. Klesla tak druhý mesiac za sebou a dostala sa na najnižšiu úroveň od vlaňajšieho mája.

Poľská centrálna banka sa usiluje o to, aby sa inflácia pohybovala v rozmedzí od 1,5 do 3,5 percenta. Predvlani v októbri začala v snahe obmedziť infláciu so zvyšovaním úrokových sadzieb. K zvýšeniu úrokov prikročila celkom jedenásťkrát, naposledy vlani v septembri. Odvtedy drží základnú úrokovú sadzbu na 6,75 percenta.

Česká národná banka (ČNB) drží od vlaňajšieho júna svoju základnú úrokovú sadzbu na siedmich percentách. Analytici oslovení ČTK sa zhodli, že ČNB sadzby nezmení ani tento týždeň na svojom stredajšom zasadnutí. S poklesom základnej sadzby nepočíta žiadny z nich, nevylučujú ale prekvapenie v podobe mierneho zvýšenia sadzby.

Guvernér ČNB Aleš Michl opakovane uviedol, že zvýšené úrokové sadzby bude centrálna banka udržiavať dlhšiu dobu, aby zabezpečila návrat inflácie k dvojpercentnému cieľu. V marci bola medziročná inflácia v Česku 15 percent.