Minister obrany Martin Sklenár potvrdil záujem Slovenska podieľať sa na pláne Európskej únie ohľadom dodávok munície na Ukrajinu, ktorá sa od vlaňajšieho februára bráni ruskej invázii. Sklenár to povedal pri štvrtkovom rokovaní so šéfom zastúpenia EÚ na Slovensku Vladimírom Šuchom.

„Slovensko je pripravené pomôcť naplniť spoločnú ambíciu EÚ týkajúcu sa poskytnutia delostreleckej munície pre Ukrajinu - náš domáci obranný priemysel má na to potrebné kapacity aj odborné znalosti," povedal Sklenár.

Delostreleckú muníciu podľa ministra vyrába 15 firiem v 11 členských štátoch európskeho bloku. So Šuchom hovoril o možnostiach podpory výrobných kapacít slovenského obranného priemyslu aj zo zdrojov EÚ.

Ministerstvo obrany už za bývalej vlády premiéra Eduarda Hegera začalo pripravovať projekt zvýšenia výroby munície. Muníciu kalibru 155 milimetrov vyrába na Slovensku pološtátna firma ZVS Holding, v ktorej vlastní polovičný podiel skupina Czechoslovak Group českého podnikateľa Michala Strnada.

Tento rok v marci slovenské ministerstvo obrany uviedlo, že ZVS Holding pred ruskou inváziou na Ukrajinu vyrábal ročne zhruba 20-tisíc kusov munície. Tento rok by sa produkcia podľa skoršieho vyjadrenia Sklenárovho predchodcu vo funkcii ministra obrany Jaroslava Nade mala zvýšiť na 30-tisíc kusov.

Ďalšie výraznejšie zvýšenie výroby by si vyžiadalo investície do strojov, infraštruktúry a taktiež do automatizácie.

Dodávky zbraní a munície na Ukrajinu odmieta Smer-SD. Strana sa pred septembrovými predčasnými parlamentnými voľbami teší najväčšej popularite.