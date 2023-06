Maďarsko potrebuje ruské energetické zdroje na zabezpečenie spoľahlivých dodávok energie, vyhlásil vo švrtok na návšteve v Petrohrade šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Maďarský minister zahraničia zároveň vo svojom prejave na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre špekuloval, že prípravy na nadchádzajúcu zimu budú pre Európu ešte zložitejšie ako na tú minulú.

„Ak sa zbavíme ruských energetických zdrojov, bude fyzicky nemožné zabezpečiť do Maďarska spoľahlivé dodávky surovín,“ citovala šéfa maďarskej diplomacie ruská agentúra TASS. Prípravy na nachádzajúcu zimu by podľa neho mohli byť ťažké pre celú Európu, čo zdôvodnil argumentom, že vlani v septembri do Európy plynulo viac plynu z Ruska ako teraz. Nemožno tiež zaručiť, že budúca zima bude taká mierna ako tá predchádzajúca, doplnil minister.

Szijjártó okrem toho kritizoval Ukrajinu za zvýšenie poplatkov za tranzit ruskej ropy cez jej územie. Ukrajina podľa ukrajinských médií s platnosťou od začiatku júna zvýšila poplatky za prepravu ropy do Maďarska a Slovenska ropovodom Družba o 25 percent na 17 eur za tonu.

Medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade potrvá do soboty. Aj napriek značnej diplomatickej izolácii Ruska kvôli jeho vojenskej agresii na Ukrajine sa podľa ruských médií konferencie plánujú zúčastniť predstavitelia 130 krajín a teritórií. V sobotu plánujú účasť napríklad lídri afrických krajín vrátane prezidenta Juhoafrickej republiky Cyrila Ramaphosu.

Maďarsko, hoci je členskou krajinou Európskej únie, aj napriek ruskej vojne na Ukrajine ďalej rozvíja s Ruskom vzťahy. Szijjártó sa od vlaňajšieho februára, keď začala ruská invázia na Ukrajinu, vydal do Ruska už niekoľkokrát. Naposledy bol v apríli v Moskve, kde s ruským vicepremiérom Alexandrom Novakom vyrokoval predĺženie zmluvy o dodávkach plynu a rokoval tiež s riaditeľom štátnej energetickej korporácie Rosatom Alexejom Lichačovom o rozšírení maďarskej jadrovej elektrárne Paks. Predtým bol v Moskve v októbri minulého roka. Európska únia pritom ruskú inváziu na Ukrajinu ostro odsúdila a uvalila kvôli nej na Rusko tvrdé sankcie. Tie vláda v Budapešti kritizuje.