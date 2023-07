Austin Russell v 17 rokoch založil spoločnosť Luminar Technologies, ktorá vyrába laserové senzory do autonómnych vozidiel. Podľa magazínu Forbes je dnes už 28-ročný podnikateľ najmladším self-made miliardárom na svete, keďže jeho firma môže konkurovať aj Tesle či spoločnosti Waymo, píše portál CNBC.

Russell disponuje majetkom v hodnote zhruba 1,6 miliardy dolárov, pričom trhová hodnota Luminaru je 2,59 miliardy dolárov. Tržby pre rok 2022 sa vyšplhali na úroveň 40,7 milióna dolárov a firma sa môže takisto pýšiť partnerstvom s automobilkami Mercedes-Benz a Volvo.

Autonómne vozidlá sa v Spojených štátoch ešte nestali bežnou súčasťou cestnej premávky, čo znamená, že Russell má pred sebou veľa práce. Portál CNBC vysvetlil, ako technológia od Luminaru funguje, ako sa líši od Tesly a aké vylepšenia je potrebné urobiť predtým, než sa autonómnym vozidlám podarí ovládnuť cesty.

Ako fungujú lasery Luminar

Luminar používa technológiu LiDAR (z anglického „light detection and ranging“), ktorá autu pomáha generovať 3D mapu okolia v reálnom čase. Keď auto dokáže detegovať blízke objekty, tak sa im teoreticky vie aj vyhnúť.

Technológia funguje na princípe laserových impulzov, vďaka ktorým možno na centimeter presne odmerať vzdialenosť objektov. Autám by to malo napríklad uľahčiť automatické brzdenie v prípade, že by im do cesty stúpil chodec, či sa vyhnúť iným vozidlám, ktoré prechádzajú do ich jazdného pruhu.

Podľa Russella však účelom technológie nie je plne nahradiť šoféra z mäsa a kostí.

Ako sa líši prístup Tesly

Elon Musk sa prostredníctvom Tesly snaží spopularizovať autonómne autá, no jeho prístup je úplne iný. Tesla sa v rámci autopilota spolieha len na kamery, vysvetlil expert na umelú inteligenciu Mario Herger.

Kamery mapujú prostredie auta do vzdialenosti až 250 metrov, pomáhajú mu autonómne meniť jazdné pruhy či nájsť voľné miesto na parkovisku.

Spojené štáty evidujú od roku 2019 v súvislosti s funkciou „autopilota“ modelov Tesla 736 nehôd, minimálne 17 smrteľných nehôd a päť prípadov, keď došlo k vážnemu poraneniu jedného z účastníkov nehody.

LiDAR má potenciál túto bilanciu zmeniť. „Je to skutočné 3D vnímanie sveta, na rozdiel od 2D vnímania, kde sa snažíte odhadnúť, kde sa veci nachádzajú,“ vysvetlil Russell.

Prečo autonómne vozidlá ešte stále čelia výzvam

Nízky počet autonómnych vozidiel na väčšine ciest môže naznačovať, že ešte žiadnej firme sa v rámci technológií nepodarila dosiahnuť 100-percentnú presnosť. Podľa Hergera musí zlepšenie nastať v dvoch oblastiach: spolupráci a cenovej dostupnosti.

Autonómne vozidlá budú podľa neho bezpečnejšie, keď sa kamery, lasery a senzory budú môcť kombinovať dohromady. Použitie viacerých technológií naraz a vytváranie algoritmov, ktoré spracovávajú informácie rýchlejšie, by mohlo znížiť nehodovosť spôsobenú zlyhaním ľudského faktora či samotnými vozidlami.

Vyššia bezpečnosť však nemá význam, ak si autá pre ich vysokú cenu nebude môcť nikto dovoliť. Neobmedzená betaverzia autopilota od Tesly stojí od 15-tisíc dolárov a vyššie. Vývoj a výroba technológie LiDAR môže stáť desiatky až stovky tisíc dolárov.

Jeden senzor od Luminaru sa v súčasnosti predáva za päťsto až tisíc dolárov. Russell dúfa, že s nástupom masovej výroby by jeho cena mohla klesnúť na sto dolárov za kus.