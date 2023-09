Svet možno nie je pripravený na najhorší scenár, že referenčné úrokové sadzby Federálneho rezervného systému dosiahnu sedem percent spolu so stagfláciou, povedal generálny riaditeľ JPMorgan Chase Jamie Dimon v rozhovore pre Times of India, z ktorého vyberal Bloomberg.



Domnieva sa, že sadzby možno budú musieť ďalej rásť, aby sa podarilo skrotiť infláciu. Rozdiel medzi piatimi a siedmimi percentami by bol podľa neho pre ekonomiku bolestivejší ako prechod z troch na päť percent.



Mnohí ekonómovia vyjadrili presvedčenie, že Fed sa blíži ku koncu svojho cyklu sprísňovania potom, čo referenčná sadzba porástla na 5,5 percenta, čo je najvyššia úroveň za 22 rokov. Americkí činitelia naznačili, že sadzby budú musieť zostať vyššie dlhšie, aby obmedzili infláciu.



Ak by sa však kľúčová sadzba vyšplhala na sedem percent, malo by to vážne dôsledky pre americké podniky a spotrebiteľov. Ekonómovia už na 60 percent odhadujú pravdepodobnosť recesie v USA počas nasledujúcich 12 mesiacov. Je to optimistickejšie ako predpoveď Bloombergu Economics o prepade už v tomto roku.



Medzi predstaviteľmi Fedu prevládal optimizmus pri schopnosti ekonomiky USA dosiahnuť hladké pristátie, pričom miera nezamestnanosti je stále veľmi nízka na úrovni 3,8 percenta a existujú známky uvoľňovania cien. „Prechod z nuly na dve percentá nebol takmer žiadny nárast. Z nuly na päť percent, to už pristihlo niektorých ľudí nepripravených,“ povedal J. Dimon a dodal: „Nie som si istý, či je svet pripravený na sedem percent.“



Fed začiatkom tohto mesiaca ponechal cieľové rozpätie pre svoju referenčnú sadzbu nezmenené, hoci čerstvé štvrťročné projekcie ukázali, že 12 z 19 predstaviteľov uprednostňuje v tomto roku ďalšie zvýšenie. Predseda Fedu Jerome Powell povedal, že budúce rozhodnutia o sadzbách budú založené na prichádzajúcich údajoch.



„Svet určite nie je pripravený na sedempercentnú sadzbu federálnych rezervných fondov,“ povedal pre televíziu Bloomberg Charlie Jamieson, investičný riaditeľ spoločnosti Jamieson Coote Bonds.

„Na tejto úrovni by sme očakávali, že dôjde k uvoľneniu deflačného aktíva, prasklo by veľa bublín, jednoducho by to nebolo udržateľné.“