Cyklus sprísňovania menovej politiky Európskej centrálnej banky sa tento rok skončí, ak nedôjde k dramatickým zmenám. Uviedol to v stredu šéf gréckej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Jannis Sturnaras pre spravodajský web imerisia.gr.

„Zatiaľ nemôžeme povedať, koľko ďalších zvýšení úrokových sadzieb sa uskutoční,“ povedal Sturnaras a poznamenal, že to bude závisieť od inflácie, ekonomického rastu a finančných podmienok. „V súčasnej situácii, a ak sa nič dramaticky nezmení, môžeme povedať, že v roku 2023 sa zvyšovanie sadzieb skončí“.

Sturnaras je považovaný za tzv. holubicu, teda stúpenca umiernenejšej politiky v 26-člennej Rade guvernérov ECB. „Sadzby zostanú tam, kde sú dnes, alebo budú ešte nejaký čas vyššie, kým sa inflácia nepriblíži k cieľu ECB na úrovni dvoch percent,“ dodal.

Jeho komentáre prichádzajú len týždeň po tom, ako ECB na čele s Christine Lagardovou spomalila bezprecedentné tempo zvyšovania úrokových sadzieb po zmiernení rastu spotrebiteľských cien v euroregióne.

Grécko, najzadlženejšiu krajinu eurozóny, čakajú 21. mája voľby a prieskumy naznačujú, že nebudú mať jasného víťaza, čo by mohlo viesť k druhému hlasovaniu.

Sturnaras tiež uviedol, že Grécko je blízko k opätovnému získaniu ratingu v investičnom pásme, čo by znamenalo, že by sa krajina vrátila do normálu po dlhovej kríze. Podľa neho nová vláda, ktorá nastúpi po voľbách, by mala realizovať vhodnú fiškálnu politiku. „Z fiškálneho hľadiska sme stále ďaleko od primárneho rozpočtového prebytku, ktorý je nevyhnutný pre dlhodobú udržateľnosť dlhu,“ povedal.