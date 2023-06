Šéf francúzskeho podniku na predaj luxusného tovaru LVMH a druhý najbohatší človek na svete Bernard Arnault sa tento mesiac chystá navštíviť Čínu. S odvolaním sa na informované zdroje to uviedla agentúra Reuters. Predaj luxusného tovaru na jednom z najväčších spotrebiteľských trhov na svete utlmila pandémia, nadnárodné spoločnosti ale pozorne sledujú, ako sa druhá najväčšia ekonomika sveta zotavuje.

Tento týždeň sa do Číny vydali zástupcovia viacerých veľkých spoločností. Server americkej televízie CNN v tejto súvislosti spomína šéfa automobilky Tesla Elona Muska, riaditeľa investičnej banky JPMorgan Chase & Co Jamieho Dimona a šéfa reťazca kaviarní Starbucks Laxmana Narasimhana. Pred nimi sa do Číny vydali zástupcovia spoločností Apple, Samsung či Saudi Aramco, ďalej z koncernu Volkswagen, z banky HSBC či z firmy Kering, ktorá predáva luxusné doplnky.

Zdroje neuviedli dôvod Arnaultovej cesty ani to, ktoré časti krajiny navštívi. Šéf LVMH sa v apríli v Paríži stretol s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaoom vo vlajkovej predajni značky Christian Dior. Stretnutia sa zúčastnila Arnaultova dcéra Delphine, generálna riaditeľka značky Dior, a ďalší zástupcovia LVMH, ktorí prisľúbili účasť na medzinárodnom veľtrhu Import Expo v Číne. Veľtrh sa uskutoční v novembri v Šanghaji.

Výdavky bohatých spotrebiteľov

Peking sa snaží zdôrazniť, že krajina je od zrušenia prísnych protipandemických opatrení obchodu otvorená. Oživenie bolo nejednotné, sektor luxusného tovaru ale prekonal ostatné spotrebiteľské kategórie, pretože výdavky bohatých spotrebiteľov v pevninskej Číne sa vplyvom pandémie nezmenili. Oživenie čínskeho hospodárstva pomohlo zvýšiť firme LVMH v prvom štvrťroku tržby, ktoré vzrástli o 17 percent.

Plánovaná Arnaultova návšteva prichádza v čase, ktorý je zásadný pre reštart americkej spoločnosti Tiffany, ktorá bola doteraz najväčšou akvizíciou LVMH. Klenotnícka firma sa v rámci stratégie, ako dohnať väčšieho konkurenta Cartier, pokúša o expanziu v Číne.

Moët Hennessy Louis Vuitton, ako znie oficiálny názov francúzskeho podniku, vlastní 75 prestížnych značiek a po celom svete má vyše 5 500 obchodov. Medzi jej najznámejšie značky patria Louis Vuitton, už spomínaný Dior, Céline, Fendi, Loro Piana, Marc Jacobs, Tiffany, Bulgari, TAG Heuer, Moët či Hennessy.