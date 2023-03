Maďarská vláda podporuje ratifikáciu vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie a považuje ju za morálnu povinnosť, keďže aj švédsky a fínsky ľud stál pri vstupe Maďarska do NATO v časoch, keď to bolo pre Maďarsko životne dôležité. Podľa agentúry MTI to vyhlásil predseda maďarského parlamentu László Kövér v stredu po rokovaní s predsedom islandského parlamentu Birgirom Ármannssonom v Reykjavíku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Maďarský parlament bude o vstupe Fínska do NATO hlasovať 27. marca a v blízkej budúcnosti prebehne aj ratifikácia vstupu Švédska, pričom ale Maďarsko nebude poslednou krajinou, ktorá tak urobí, povedal Kövér.

„Boli sme nútení konzultovať s predsedami parlamentov, ministrami zahraničných vecí a poslancami oboch krajín o tom, či považujú Maďarsko za spojenca, pretože politické vyhlásenia ostatných rokov boli neprimerane nepriateľské a nezodpovedali realite v Maďarsku,“ dodal predseda maďarského parlamentu.

K vojne na Ukrajine predseda islandského parlamentu povedal, že všetky politické strany na Islande podporujú Ukrajinu. Podľa jeho slov Island prijal vyše 2 000 ukrajinských utečencov a vojnou zničenej krajine poskytuje aj finančnú pomoc.