Schopnosť Nemecka prilákať investície sa v minulom roku „znepokojujúco" zhoršila. Prílev priamych zahraničných investícií do Nemecka predstavoval iba 10,5 miliardy eur, zatiaľ čo ich odlev presiahol 135 miliárd eur. Rozdiel medzi odlevom a prílevom investícií tak dosiahol rekordnú úroveň. Podľa listu Financial Times na to upozornil Nemecký ekonomický inštitút (GEI) na základe údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

„Investičné podmienky v Nemecku sa v poslednom čase opäť zhoršili pre vysoké ceny energie a rastúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov," uviedol ekonóm GEI Christian Rusche. Podľa inštitútu je rad problémov Nemecka „domáceho pôvodu, vrátane vysokých korporátnych daní, nadmernej byrokracie a zaostávajúcej infraštruktúry," píše Financial Times.

Rusche vyzval nemeckú vládu, aby podnikla kroky na zvýšenie atraktivity krajiny pre podnikanie. „Spolková vláda naliehavo musí podniknúť protiopatrenia, ktoré zabezpečia, že Nemecko sa v budúcnosti opäť stane primárnou destináciou pre zahraničné investície," vyhlásil.

Odlev investícií z Nemecka podľa inštitútu zrýchlil americký zákon o znižovaní inflácie (IRA), ktorý ponúka dotácie a daňové úľavy na výrobu širokej škály produktov, vrátane elektromobilov a energie z obnoviteľných zdrojov, v Spojených štátoch.

Jednou z výnimiek v nepriaznivom vývoji investícií v Nemecku je plán americkej spoločnosti Intel investovať vyše 30 miliárd eur do továrne na čipy v nemeckom Magdeburgu. Nemecká vláda sa na financovaní tejto investície bude podieľať desiatimi miliardami eur.

Nemecká ekonomika je najväčšia v Európe. Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa v prvom štvrťroku znížil o 0,3 percenta po poklese o 0,5 percenta v predchádzajúcich troch mesiacoch. Nemecká ekonomika sa tak dostala do recesie, ktorá sa zvyčajne definuje ako dve štvrťroky hospodárskeho poklesu za sebou.