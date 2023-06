Nemecko by sa malo stať popredným výrobcom polovodičov. V pondelok to povedal kancelár Olaf Scholz a zároveň zdôraznil potrebu znížiť závislosť od Číny a vyzval Peking, aby sa zdržal agresie voči svojim susedom.

Informuje o tom portál Politico.

Investori v Nemecku

Scholz sa takto vyjadril krátko predtým, ako v pondelok po stretnutí s generálnym riaditeľom spoločnosti Intel Patom Gelsingerom dosiahol dohodu o investícii amerického výrobcu čipov v Magdeburgu v hodnote viac ako 30 miliárd eur.

Na konferencii Deň nemeckého priemyslu v Berlíne predtým pochválil úsilie o zvýšenie podielu Európskej únie na celosvetovej výrobe polovodičov a skonštatoval, že „každý tretí čip vyrobený v Európe pochádza zo Saska“ a zároveň dodal, že veľkí výrobcovia čipov plánujú v Nemecku ďalšie investície.

„Ak sa uskutočnia týmto spôsobom - a my na tom pracujeme - potom sa Nemecko stane jedným z hlavných miest výroby polovodičov na svete,“ povedal kancelár Scholz a dodal, že to pomôže aj Únii diverzifikovať dodávateľské reťazce, čím sa zníži závislosť od Číny a iných ázijských krajín.

Tridsaťmiliardová dohoda s Intelom však zahŕňa aj približne 10 miliárd eur v podobe nemeckých štátnych dotácií, čo by sa mohlo podľa Politica považovať za kontroverzné, keďže Scholz nalieha na znižovanie verejných výdavkov.

Vo svojom pondelkovom prejave okrem iného uviedol, že „po bezprecedentných rokoch krízy s bezprecedentným zadlžovaním je našou povinnosťou viesť našu krajinu do solídnej budúcnosti“, čo by podľa neho znamenalo aj obmedzenie niektorých dotácií a ďalších programov finančnej podpory.

Hroziaca závislosť od čínskeho trhu

Pokiaľ ide o Čínu a jej čoraz agresívnejší postoj voči Taiwanu, Scholz vyzval Peking, aby „násilne nemenil status quo vo Východočínskom a Juhočínskom mori“ a „dodržiaval medzinárodné pravidlá“.

Zdôraznil tiež potrebu „vyhnúť sa nebezpečným hospodárskym závislostiam“ od Číny a upozornil, že spoločnosti by mali v tomto zmysle znížiť riziko, no v žiadnom prípade by sa nemali vzdať obrovského a lukratívneho čínskeho trhu.

Scholz sa v pondelok v Berlíne stretne na večeri s čínskym premiérom Li Čchiangom a v utorok sa oficiálne začnú nemecko-čínske vládne konzultácie. Ich súčasťou je fórum o ekonomickej a technologickej spolupráci, ako aj rozhovory o ochrane klímy a prechode na obnoviteľné zdroje energie.

Kancelár pritom zdôraznil, že je „potrebné spolupracovať s Čínou na globálnych otázkach“ a že Nemecko a skupina krajín G7 „nemá záujem brániť hospodárskemu rastu Číny“.