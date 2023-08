Saská vláda sa dohodla s poľovníckym zväzom na odstránení takmer všetkých diviakov v ochrannom koridore na východe krajiny. Opatrenie má zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy afrického moru ošípaných (AMP) z Poľska do Saska. Oznámila to saská ministerka sociálnych vecí Petra Köppingová, ktorej úrad má boj s infekciou na starosti. Plošný lov zvierat tak môže začať. AMP, proti ktorému neexistuje vakcína a ktorý je veľkou hrozbou pre hospodárske chovy ošípaných, sa dostal aj do Česka.

Sasko už začiatkom júla oznámilo, že chce v ochranných koridoroch fungujúcich ako bariéra okolo zamorených oblastí znížiť populáciu diviakov na najviac dva kusy na tisíc hektárov. Teraz sa Köppingová dohodla s poľovníckym zväzom, že s likvidáciou diviakov je možné začať. Vyhladzovanie populácie sa bude týkať ochranného koridoru od saského mestečka Bad Muskau pri hraniciach s Braniborskom a Poľskom až po Žitavu na trojmedzí Saska, Poľska a Česka.

„Sme veľmi radi za dohodu o tomto dôležitom opatrení v boji proti prasaciemu moru," povedala Köppingová po rokovaní s poľovníckym zväzom, ktorému prisľúbila plnú podporu.

Poľovníci teraz budú mať dva mesiace na lov diviakov. Za každé zviera dostanú 300 eur. Po spomínaných ôsmich týždňoch nastane druhá fáza lovu, kedy budú nasadené aj drony. V tretej fáze, keď by už oblasť mala byť takmer bez diviakov, budú správcovia revírov dostávať prémie za to, že koridor udržia bez diviakov.

Sebastian Vogel, ktorý je šéfom krízového štábu boja proti AMP pri saskom ministerstve sociálnych vecí, označil finančné odmeny ako atraktívny stimul, aby sa mor podarilo zastaviť.

Terajšia infekcia sa do Nemecka dostala v septembri 2020, keď sa prvý prípad potvrdil v Braniborsku. Mor sa následne rozšíril aj do susedných spolkových krajín Meklenbursko-Predné Pomoransko a Sasko. V Sasku bolo zatiaľ potvrdených 2256 prípadov AMP, v Braniborsku 3 205 prípadov a zhruba päť desiatok v Meklenbursku-Prednom Pomoransku. Všetky tri tieto spolkové krajiny susedia s Poľskom, odkiaľ sa nákaza do Nemecka dostala.