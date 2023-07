Sasko chce kvôli šíreniu nákazy afrického moru ošípaných (AMP) vyhubiť takmer všetkých diviakov v ochranných koridoroch, ktoré fungujú ako bariéra okolo zamorených oblastí. Oznámilo to saské ministerstvo sociálnych vecí, ktoré boj proti infekčnej chorobe riadi. Proti AMP neexistuje vakcína, infikované zvieratá sa neliečia a musia sa usmrtiť. Mor je tak veľkou hrozbou pre chovy ošípaných. Na človeka sa neprenáša.

Ochranné koridory

„Nezaobídeme sa bez drastického zníženia počtu čiernej zveri v ochranných koridoroch, aby sme zabránili šíreniu vírusu AMP do regiónov, kde sa nevyskytuje,“ povedal Sebastian Vogel, ktorý je šéfom krízového štábu boja proti AMP pri saskom ministerstve sociálnych vecí. „Ak sa nám podarí čo najrýchlejšie vyhubiť všetky diviaky v ochranných koridoroch, budeme mať dobrú šancu naozaj zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy medzi populáciou diviakov. Potom sa budeme môcť sústrediť len na obmedzovanie moru v uzavretých zónach,“ uviedol.

Sasko zriadilo ochranné koridory okolo uzavretých zón s nákazou, aby ďalšiemu šíreniu infekcie predišlo. Zamerať sa chce najprv na východnú časť koridoru pri hraniciach s Poľskom, odkiaľ sa AMP do krajiny šíri. Saské ministerstvo sociálnych vecí v tejto súvislosti uviedlo, že z Poľska hrozí vysoký infekčný tlak.

Odmena za odstrel

Likvidácia diviakov v ochranných koridoroch je naplánovaná na tri etapy. Tá prvá poskytne poľovníkom osem týždňov na zníženie populácie diviakov v revíroch na 0,2 kusa na 100 hektárov. Od krajinskej vlády dostanú príspevok 300 eur za každé zabité zviera.

Ak sa do ôsmich týždňov zníženie stavu diviakov na požadovanú hodnotu nedostane, začne sa druhá etapa, keď budú do oblasti povolaní ďalší lovci. Počíta sa tiež s nasadením dronov. Cieľom tretej fázy je udržať oblasť bez diviakov.

Terajšia infekcia sa do Nemecka dostala v septembri 2020, keď sa prvý prípad potvrdil v Braniborsku. Mor sa následne rozšíril do susedných spolkových krajín Meklenbursko-Predného Pomoranska a Saska. V Sasku bolo zatiaľ do konca júna potvrdených 2 223 prípadov AMP, v Braniborsku 3 153 prípadov a zhruba päť desiatok v Meklenbursku-Prednom Pomoransku. Všetky tri tieto spolkové krajiny susedia s Poľskom, odkiaľ sa nákaza do Nemecka dostala.

S africkým morom ošípaných od roku 2017 zápasilo aj Česko. Vďaka intenzívnemu lovu a ďalším opatreniam sa vtedy chorobu podarilo eliminovať iba na Zlínsko. Od marca 2019 potom bola Česká republika oficiálne považovaná za štát bez nákazy africkým morom ošípaných, čo sa ale zmenilo vlani v decembri, keď bol vo Frýdlantskom výbežku pri Jindřichovciach pod Smrekom na Liberecku neďaleko hraníc s Poľskom nájdený infikovaný mŕtvy diviak. Odvtedy veterinári na Frýdlantsku potvrdili ďalších viac ako štyridsať prípadov nákazy.