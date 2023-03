Trestné oznámenie strany Smer-SD voči politickým komentátorom považuje SaS za snahu o zastrašovanie. Mimoparlamentné Progresívne Slovensko trestné oznámenia na publicistov ostro odmieta.

„Smer aj takýmto spôsobom úplne priamo a vedome zastrašuje, čím sa zároveň snaží ovplyvňovať verejnú mienku, ktorá je už aj tak extrémne radikalizovaná," povedal poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa.

Najnovšie to podľa jeho slov vyústilo až do troch podaných trestných oznámení, čím sa snaží zastrašovať do takej miery, aby mali obavy z otvorenej a jasnej kritiky politikov a najmä tých, ktorí tlačia extrémizmus a radikalizmus v rámci svojej predvolebnej kampane do popredia.

„Oháňajú sa právom na iný názor, a pritom chcú stíhať za iný názor novinárov a komentátorov. Trestné podania Smeru voči Mariánovi Leškovi, Tomášovi Hudákovi a Michalovi Havranovi ostro odmietame," uviedol predseda PS Michal Šimečka. Takéto praktiky nemajú v normálnej európskej demokracii podľa jeho slov čo robiť.

Strana Smer-SD podala na Generálnej prokuratúre SR trestné oznámenia na komentátorov Mariána Leška, Michala Havrana a Tomáša Hudáka. Ich výroky na adresu strany považujú za krivé obvinenia.