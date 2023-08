Strana Sloboda a Solidarita prichádza so siedmimi opatreniami, ktoré majú zabrániť rapídnemu zdražovaniu energií pre domácnosti v budúcom roku.

„Máme sedem jednoduchých riešení, ktoré dávame do priestoru za jediným účelom. Aby domácnostiam nezdraželi energie,“ povedal na stredajšej tlačovej besede podpredseda SaS Karol Galek s tým, že ich opatrenia nemajú negatívny vplyv na štátny rozpočet.

Prípad stratenej elektriny

V prvom rade je podľa liberálov dôležité dotiahnuť implementačnú zmluvu so Slovenskými elektrárňami o dodávke zastropovanej silovej elektriny za 61 eur za megawatthodinu.

Štát by sa mal podľa Galeka pozrieť aj na to, kde odchádza elektrina vyrobená v štátom vlastnených vodných elektrárňach.

Napríklad štátny podnik Vodohospodárska výstavba aj vďaka Vodnej elektrárne Gabčíkovo vlani vyprodukoval a predal na trhoch 2,4 terawatthodiny elektriny. Aj táto elektrina by mala byť podľa Galeka poskytnutá za zvýhodnenú cenu domácnostiam či ostatným slovenským odberateľom.

Liberáli sú presvedčení, že v boji s drahými energiami je potrebné hovoriť o šetrení.

„Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje,“ zdôraznil Galek. Podľa neho by mali odberatelia dostať elektrinu so zastropovanou cenou silovej elektriny len do určitej výšky spotreby.

Kde sa dá ušetriť

Strana SaS tiež presadzuje, aby sa zaviedla adresná pomoc s cenami energií. Ak budú mať liberáli možnosť hovoriť do chodu štátu aj po predčasných septembrových parlamentných voľbách, chcú konečne zaviesť do praxe pojem energetickej chudoby.

Pri zabezpečení prijateľných cien tepla pre odberateľov je podľa SaS potrebné zefektívniť a sfunkčniť schémy pomoci, ktoré sú určené pre teplárenstvo. „Musíme uľahčiť čerpanie prostriedkov z eurofondov pre teplárenstvo,“ myslí si Galek.

Aj pri plyne sa dá podľa SaS zabrániť rapídnemu zdražovaniu, a to bez negatívneho vplyvu na štátny rozpočet. Štát by sa mal sústrediť viac na využívanie lacného plynu, ktorý má Slovensko uskladnený v českých Bojanoviciach.

Extrémnemu nárastu cien plynu pre domácnosti v budúcom roku má podľa liberálov zabrániť aj skladovacia povinnosť plynu v zásobníkoch pre dodávateľov plynov.