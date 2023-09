SaS chce na školách vytvoriť inovačné IT huby. Financie na to strana mieni poskytnúť z rezortu školstva. Informoval o tom hovorca SaS Ondrej Šprlák.

„Pôjde o základné školy, ktoré budú mať od prvého ročníka triedy zamerané na IT, robotiku či digitálne technológie. Toto zameranie bude podporené využívaním digitálnych učebníc či predmetmi, ako je obchodná angličtina,“ priblížil zámer podpredseda strany a exminister školstva Branislav Gröhling.

Školy by tak podľa neho mohli zakladať školské firmy, v ktorých by žiaci programovali aplikácie napríklad pre mestskú hromadnú dopravu, mesto, obec či kraj. Následne by mohli pokračovať v štúdiu na strednej škole v kraji zameranej na IT a potom na vysokej škole. Tvrdí, že takto by dali mladým šikovným ľuďom šancu rozvíjať sa a uspieť na Slovensku.