Združenie miest a obcí Slovenska súhlasí s ponukou vyplatenia kompenzácií z dôvodu vysokých cien energií. Súbežne s tým bude žiadať o odpustenie takzvaných covidových pôžičiek a riešenia problémov samospráv na individuálnej báze.

Rozhodla o tom Rada združenia na svojom online rokovaní, informoval o tom na tlačovom brífingu v Partizánskom predseda združenia Jozef Božik. Ponuku označil za malé víťazstvo, ktorá je podľa neho lepšia ako nič.

V čom budú spočívať kompenzácie

„Ponuka, ktorá nám bola adresovaná, je presne v polovici. Na Rade sme rozhodli, že túto ponuku prijímame s dodatkom, že súbežne s tým pôjde odpustenie covidových pôžičiek,“ uviedol Božik.

Kompenzačná schéma je vo výške 54 miliónov eur, v prípade pôžičiek ide o sumu 152 miliónov eur. Božik pripomenul, že so splácaním úverov mali samosprávy začať v januári budúceho roka. „Tým sa mestám, obciam a samosprávnym krajom čiastočne uvoľnia ruky v tom, aby si vedeli lepšie a kvalifikovanejšie pripraviť rozpočty na rok 2024 a roky 2025 a 2026,“ skonštatoval predseda.

Združenie podľa neho zároveň prijíma ponuku, v rámci ktorej sa bude ministerstvo financií akcentovať na individuálne prípady, pričom tieto sa budú posudzovať prísne adresne. „Bavíme sa tam o pomoci od nula do desať miliónov eur kumulatívne,“ poznamenal Božik. Nevedel konkretizovať, koľko miest a obcí, ktoré by nevedeli poskytovať služby, je.

Príprava budúcoročného rozpočtu

„Je to do istej miery víťazstvo toho, že je to viac ako nula. Združenie si to v plnej miere uvedomuje, preto aj tie aktivity, ktoré sme realizovali so združením SK8, považujeme za veľmi dôležité. Vnímame aj to, že premiér mal záujem pomôcť a táto ponuka je istotne lepšia ako nič,“ skonštatoval šéf samospráv.

Samosprávy by podľa neho boli veľmi rady, keby mali peniaze na účtoch už v septembri. Božik zopakoval, že združenie, ako i Združenie samosprávnych krajov SK8 plánuje vyvolať rokovanie s premiérom na témy prípravy budúcoročného rozpočtu, ktorý bude podľa neho ešte ťažší. Pri východiskách rozpočtu chcú rovnako zadefinovať, koľko peňazí pôjde aj z dane z príjmu právnických osôb.

Vláda minulý týždeň oznámila, že neposkytne samosprávam kompenzácie vysokých cien energií vo výške 108 miliónov eur, o ktoré pôvodne samosprávy žiadali. Ponúkla im možnosti v podobe kompenzácií, odpustenia covidových pôžičiek, prípadne riešenia problémov obcí a miest na individuálnej báze.