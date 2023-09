Ružomberský papierovo-celulózový podnik Mondi SCP má od tohto týždňa plánovanú celozávodnú odstávku. Potrvá do soboty 9. septembra, no niektoré práce môžu robiť do utorka 12. septembra.

Počas tohto obdobia je výroba v závode pozastavená. Informovala o tom komunikačná špecialistka spoločnosti Dominika Ošková.

„Celozávodná odstávka je pre nás veľmi dôležitá z hľadiska fungovania závodu a pripravujeme sa na ňu dlhé mesiace. Počas tohto intenzívneho týždňa plánujeme urobiť práce, ktoré nie je možné zrealizovať počas bežnej prevádzky. Okrem našich zamestnancov predpokladáme, že privítame okolo 1 300 externých pracovníkov,“ vysvetlil riaditeľ Centrálnej údržby Mondi SCP Boris Matula.

Ošková upozornila, že počas odstavovania a opätovného uvádzania zariadení do prevádzky môže dôjsť k vzniku lokálneho zápachu a hluku.

„V dôsledku príchodu vysokého počtu externých pracovníkov môže byť cestná komunikácia v blízkosti závodu vyťaženejšia ako zvyčajne, čo môže prispieť k vzniku zhustenej premávky,“ povedala.