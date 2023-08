Čoraz viac regiónov v Rusku zápasí s nedostatkom pohonných látok na čerpacích staniciach. Na mnohých miestach chýbajú niektoré druhy benzínu, a tiež nafta, napísal ruský list Izvestija, ktorého článok prevzali ďalšie ruské i zahraničné médiá. Výpadky sú podľa denníka spojené s preťaženosťou ruských železníc, opravami rafinérií, a tiež s výhodnosťou exportu pohonných hmôt pre oslabenie rubľa.

Z viac ako ôsmich desiatok ruských regiónov s problémom podľa denníka zápasí už nielen Astrachánska a Volgogradská oblasť a Kalmycká autonómna republika na juhu Ruska, ale po novom aj Saratovská, Riazanská a Novosibírska oblasť, a tiež anektovaný Krym. Na ministerstvo pôdohospodárstva sa kvôli chýbajúcej nafte obracajú úrady z Rostovskej a Riazanskej oblasti, na ministerstvo energetiky úrady Chabarovského kraja.

Obmedzenie vývozu ako riešenie

Samotné ministerstvo pôdohospodárstva intervenovalo u ministerstiev energetiky a dopravy pre ceny nafty a výpadky v dodávkach. „Dostupnosť pohonných látok má zásadný význam pre poľnohospodárov v období sezónnych poľných prác," apelovalo.

„Minulý mesiac chýbal benzín AI-95. teraz na niektorých miestach nie je benzín AI-92 a nafta. Súvisí to s meškaním dodávok po železnici. Vlaky s pohonnými hmotami idú z centrálneho Ruska o niekoľko týždňov dlhšie ako je obvykle, a tak vzniká nedostatok," povedal denníku German Kolotov, riaditeľ firmy Mosregiongaz, prevádzkujúcej čerpacie stanice na juhu Ruska a na Kryme.

Problém skôr vznikol vývozom pohonných látok z Ruska do zahraničia, usúdil expert Alexander Churšudov v rozhlasovej stanici Govorit Moskva. Aj v denníku Izvestija analytik Vladimir Černov z Freedom Finance Global usúdil, že problém ruských regiónov by vyriešilo obmedzenie vývozu. Ten totiž oslabenie rubľa urobilo ešte lákavejším. A v ruskom parlamente zaznelo volanie po zvýšení vývozného cla, čo by obmedzilo rast cien na ruskom trhu a nasýtilo ho, pripomenuli Izvestija.

Dodávky po železnici sa predĺžili

Na niektorých čerpacích staniciach obsluha podľa denníka radšej tvrdí, že sa čerpadlo rozbilo, než by priznala, že nemá naftu. Už v júli sa termíny na dodávku pohonných látok po železnici predĺžili na dvojnásobok oproti vlaňajšku. Preťaženie tratí sa vysvetľovalo nutnosťou presmerovať vývoz uhlia zo západu na východ kvôli sankciám proti Rusku.

A preťaženosť železníc ešte zhoršila turistická sezóna, napísali Izvestija. Dodali, že regióny trápi aj prudké zvyšovanie cien nafty, ktorá od mája zdražela o štvrtinu. A veľkoobchodné ceny benzínov toto leto podľa denníka niekoľkokrát prekonali rekordy, zatiaľ čo maloobchodné ceny rastú „rýchlejšie ako inflácia".