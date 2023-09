V Rusku sa hromadia prázdne kontajnery. V železničných skladoch uviazlo odhadom 150-tisíc nadbytočných prepravných kontajnerov, ktoré majú problém zvládnuť.

To odzrkadľuje prudký nárast čínskeho tovaru, ktorý prúdi do krajiny, ale oveľa slabší tok tovarov opačným smerom.

Podľa analýzy spoločnosti Container xChange so sídlom v Hamburgu „existuje významný pohyb nákladu z Číny do Ruska, ale veľmi vzácny pohyb späť z Ruska do Číny“. To má škodlivý vplyv na podnikanie v oblasti kontajnerovej logistiky z dôvodu veľkej nerovnováhy medzi dopytom a ponukou.

Čoraz lacnejšie kontajnery

Rusko od svojej invázie na Ukrajinu pomerne dobre zvláda sankcie Západu, aj vďaka obchodu s Čínou. Vláda v Moskve očakáva, že objem obchodu s ázijskou krajinou tento rok prekročí 200 miliárd dolárov po tom, ako v roku 2022 dosiahol 185 miliárd dolárov.

Výsledkom zvýšeného čínskeho exportu je nielen hromadenie kontajnerov v Rusku, ale tiež kolaps na sekundárnom trhu s kontajnermi v Moskve, ktoré tam teraz stoja oveľa menej ako inde vo svete.

Priemerná cena použitého bežného kontajnera klesla tento týždeň v Moskve na 580 dolárov zo 4 175 dolárov vo februári 2022, podľa údajov spoločnosti Container xChange. A cena nových kontajnerov sa znížila na 1 450 dolárov zo 4 309 dolárov pred ruskou inváziou na Ukrajinu.

Zintenzívnenie rusko-čínskych vzťahov

Obchod medzi týmito dvoma krajinami vyskočil za prvých sedem mesiacov tohto roka o 37 percent na 134,1 miliardy dolárov, uviedol Container xChange s odvolaním sa na čínske colné údaje.

Čínsky export do Ruska vzrástol o 73 percent na približne 62,54 miliardy dolárov, zatiaľ čo dovoz z Ruska do Číny, a to najmä energií, sa zvýšil o 15 percent na 71,6 miliardy dolárov.

Začiatkom tohto mesiaca Kiel Trade Indicator ukázal, že aktivita v ruských prístavoch sa obnovila takmer na predvojnovú úroveň. A nové dohody signalizujú, že bilaterálne obchodné väzby sa ešte zintenzívnia.