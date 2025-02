Po troch rokoch vojny na Ukrajine sa v ruskej ekonomike objavujú známky oslabenia. Finančné rezervy Moskvy sa rýchlo míňajú, zatiaľ čo vysoké úrokové sadzby a inflácia vytvárajú tlak na podniky aj obyvateľstvo.

Samotný Vladimir Putin prejavuje čoraz väčšie obavy o stav ekonomiky. Náklady na úvery dosiahli rekordnú úroveň – základná úroková sadzba je 21 percent, čo vyvíja silný tlak na podnikateľské prostredie. V. Putin údajne kritizuje predstaviteľov vlády za nedostatok súkromných investícií, zatiaľ čo ruskí oligarchovia, ako Igor Sečin z Rosneftu či Oleg Deripaska, verejne kritizujú vysoké úrokové sadzby.

O. Deripaska už v roku 2023 varoval, že Rusko sa môže čoskoro ocitnúť bez peňazí. V súčasnosti sa objavujú podobné otázky aj na vládnej úrovni, informuje The Telegraph. Likvidná časť ruského Národného fondu bohatstva klesla na 38 miliárd dolárov zo 100 miliárd na začiatku roka 2022. Inflácia v krajine dosahuje 9,5 percenta. To síce nie je na úrovni 17,8 percenta z obdobia tesne po invázii v roku 2022, no súčasné faktory, ktoré tlačia ceny nahor, sú závažnejšie. Výrazné vojenské výdavky vo výške viac než šesť percent HDP a nedostatok pracovnej sily spôsobujú, že boj s infláciou bude náročný.

Podľa hlavného ekonóma Kyjivskej školy ekonómie Benjamina Hilgenstocka sa ruská ekonomika nachádza v procese „pomalého úpadku“. Hoci krajina zatiaľ nie je v bezprostrednom riziku finančného kolapsu, vláda čoraz častejšie používa nekonvenčné opatrenia na jej udržanie nad vodou.

B. Hilgenstock upozorňuje, že kým si Rusko zachová kontrolu nad vlastnou menou, V. Putin bude mať prostriedky na pokračovanie vo vojne, hoci za stúpajúcu cenu. „Vojna sa financuje v rubľoch, takže Putin nemôže doslova prísť o peniaze,“ hovorí. „Ale čím dlhšie bude pokračovať, tým bolestivejšie to pre ekonomiku bude. To však neznamená, že to nebude možné.“