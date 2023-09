Rusko zaviedlo dočasné obmedzenia pre export benzínu a nafty, aby tak stabilizovalo situáciu na domácom trhu. Oznámila to vo štvrtok ruská vláda, neposkytla však žiadne podrobnosti k tomu, ako budú obmedzenia fungovať. Ministerstvo energetiky v samostatnej správe uviedlo, že zabráni nepovolenému „šedému" vývozu motorových palív, informovala agentúra Reuters.

Rusko patrí medzi najväčších producentov ropy na svete. V poslednom čase však zápasí s nedostatkom pohonných hmôt. Ten je dôsledkom kombinácie negatívnych faktorov, ktoré zahŕňajú údržbárske práce v rafinériách, problémy s infraštruktúrou, rast cien ropy na svetových trhoch a slabý kurz rubľa, ktorý podporuje vývoz pohonných hmôt.

Vláda zvažuje zavedenie vysokého cla na vývoz

„Dočasné obmedzenia pomôžu nasýtiť trh s pohonnými látkami, čo zníži ceny pre spotrebiteľov," uviedla vláda. Ruská tlačová agentúra TASS minulý týždeň s odvolaním sa na svoj zdroj informovala, že vláda zvažuje, že na istý čas vývoz ropných produktov úplne zakáže. Na dočasné zastavenie vývozu ropných produktov už na začiatku septembra vyzval ruský minister pôdohospodárstva Dmitrij Patrušev. Varoval, že nedostatok pohonných hmôt by mohol narušiť jesenný zber aj sejbu.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na informácie od obchodníkov a burzové údaje uviedla, že Rusko v prvých dvadsiatich septembrových dňoch znížilo export nafty po mori takmer o 30 percent zhruba na 1,7 milióna ton. Snaží sa tak uspokojiť domáci dopyt.

Zdroje agentúry Reuters v utorok uviedli, že ruská vláda zvažuje zavedenie vysokého dodatočného cla na vývoz ropných produktov od 1. októbra do júna budúceho roka. „Toto exportné clo by mohlo negatívne ovplyvniť ekonomiku rafinérií a mohlo by viesť k poklesu produkcie pohonných hmôt," povedal agentúre Reuters jeden z obchodníkov.