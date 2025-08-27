Kremeľ plánuje vystúpiť z Európskeho dohovoru na zabránenie mučeniu. Vláda krok prezentuje ako formálny, hoci v krajine systematicky porušuje ľudské práva a mučí politických väzňov aj ukrajinských zajatcov.
Premiér Michail Mišustin navrhol vodcovi Vladimirovi Putinovi, aby odstúpenie predložil Štátnej dume. Formálny dátum zatiaľ nebol určený.
Po napadnutí Ukrajiny Ruskom vo februári 2022 sa v Rusku ešte viac zhoršila situácia v oblasti ľudských práv. Vo väzniciach mučia politických väzňov, medzi nimi aj opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý vlani zomrel v trestaneckej kolónii.
Európsky dohovor proti mučeniu prijala Rada Európy v roku 1987. Umožňuje výboru kontrolovať väzenské zariadenia a riešiť preplnenosť či podmienky pre väzňov. Rusko bolo z Rady Európy vylúčené krátko po začiatku invázie.