Rusko vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu zachová súčasné zníženie ťažby o 500-tisíc barelov denne do konca júna. Uviedol to v utorok vicepremiér Alexander Novak. Rusko minulý mesiac oznámilo, že v reakcii na západné sankcie v marci zníži svoju ťažbu, podľa Novaka by plánované zníženie produkcie malo byť splnené v najbližších dňoch. Zníženie zodpovedá zhruba piatim percentám celkovej produkcie ropy v Rusku v januári. Rusko je druhým najväčším vývozcom ropy na svete za Saudskou Arábiou.

„V súčasnosti je Rusko blízko dosiahnutia cieľovej úrovne zníženia - bude jej dosiahnuté v najbližších dňoch,“ povedal Novak. „V súlade so súčasnou situáciou na trhu bude rozhodnutie o dobrovoľnom znížení ťažby o 500-tisíc barelov denne platiť do júna 2023 vrátane,“ dodal.

Novak vo vyhlásení uviedol, že svetový trh s ropou je pod bezprecedentným tlakom. Poukázal na energetické embargo západných krajín voči Rusku a na to, čo označil za nebezpečné pokusy obmedziť cenu ropy.

Rozhodnutie Ruska znížiť ťažbu ropy dopĺňa dohodu skupiny OPEC+, ktorá zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu a jej spojencov na čele s Ruskom. Skupina sa vlani v októbri dohodla na prudkom znížení ťažby o dva milióny barelov denne, ktoré má trvať od novembra do konca tohto roka. Skupina znížila ťažbu napriek výzvam veľkých spotrebiteľov, aby ju naopak zvýšila, napísala agentúra Reuters.

V celom minulom roku sa ťažba ropy v Rusku zvýšila o dve percentá na 535 miliónov ton (zhruba 10,7 milióna barelov) denne. Dôvodom bol nárast predaja výrobkov do ázijských krajín, najmä do Indie a Číny.

Európska únia spolu so skupinou ekonomicky vyspelých krajín G7 a s Austráliou od vlaňajšieho 5. decembra zaviedla maximálnu cenu 60 dolárov za barel ruskej ropy prepravovanej po mori. V prípade prekročenia tohto limitu je zakázané ropu prevážať a poisťovať jej prepravu. Od 5. februára platia aj cenové stropy na ruské ropné produkty.