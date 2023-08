Moskva ponúka výmenu aktív západných investorov uviaznutých v Rusku za časť ruských aktív zmrazených v západných krajinách v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Podľa návrhu, ktorý predstavila ruská centrálna banka, by Moskva poskytla západným investorom možnosť, aby kúpili aktíva ruských podnikov zmrazené v Európe s využitím svojich peňazí na ruských účtoch s obmedzeným prístupom, ktoré teraz nemožno previesť do zahraničia. Informoval o tom Financial Times. Západní predstavitelia však oznámili, že o takomto návrhu nemajú žiadne informácie a že sa o možnosti výmeny aktív nevedú žiadne rozhovory.

Ruský minister financií Anton Siluanov uviedol, že cieľom návrhu je odblokovať aktíva v hodnote 100 miliárd rubľov (takmer 850 miliónov eur), ktoré sú prevažne vo vlastníctve drobných investorov. To predstavuje iba malú časť zo všetkých ruských aktív zablokovaných na Západe, ktorých hodnota podľa Siluanova predstavuje 1,5 bilióna rubľov.

Centrálna banka uviedla, že výmena by sa uskutočnila na dobrovoľnej báze. To podľa Financial Times naznačuje, že banka vylučuje možnosť vyvlastnenia aktív v západnom vlastníctve s cieľom kompenzovať ruských investorov.

Štyria vysokí európski činitelia listu oznámili, že Európska únia s Ruskom žiadne rozhovory o možnej výmene finančných aktív nevedie. Jeden z týchto faktorov tiež označil za málo pravdepodobné, že by sa v krátkom čase na túto tému rokovalo.

Podľa Financial Times nie je pravdepodobné, že by západné vlády schválili akúkoľvek dohodu, ktorá by ruské aktíva zmrazené na západe dávala na rovnakú úroveň ako západné aktíva uviazli v Rusku, ktorých konfiškáciu považujú za nezákonnú.

Západné krajiny teraz diskutujú o tom, či a ako by mali speňažiť zmrazené ruské aktíva s cieľom poskytnúť finančnú podporu Ukrajine. Takýto postup by však mohol prinútiť Moskvu k vyvlastňovaniu ďalších západných aktív v Rusku.

Moskva už tento rok prevzala kontrolu nad ruskými divíziami štyroch európskych podnikov, a to nemeckej energetickej spoločnosti Uniper, fínskej energetickej firmy Fortum, francúzskej potravinárskej skupiny Danone a dánskeho výrobcu piva Carlsberg, píše Financial Times.