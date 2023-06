Ruský diplomat sa neoprávnene usadil na pozemku neďaleko austrálskeho parlamentu v Canberre. Ide o prestížne miesto, s ktorým Rusko počítalo pre svoje veľvyslanectvo, ale austrálska vláda prenájom pozemku zrušila, informovala agentúra Reuters.

Austrálsky premiér Anthony Albanese v piatok ubezpečil, že squater (človek, ktorý žije v cudzom dome bez platenia nájomného pozn. TRENDU) nie je nebezpečný.

Austrálska vláda tento mesiac schválila zákon znemožňujúci Rusku presťahovať svoju ambasádu z okrajovej časti Canberry na miesto, ktoré je blízko parlamentu aj čínskeho zastupiteľského úradu. Vláda poukázala na bezpečnostné riziká.

Ruská ambasáda v Austrálii medzitým požiadala austrálsky najvyšší súd, aby potvrdil právoplatnosť prenájmu pozemku, na ktorom chcelo Rusko postaviť nové veľvyslanectvo, uviedla agentúra RIA Novosti.

Denník The Australian vo štvrtok napísal, že na pozemku squatuje ruský diplomat pod dohľadom polície, ktorá ho nemôže zadržať kvôli diplomatickej imunite. V piatok zverejnil tiež video dotyčného, ktorý prebýva v stavebnej bunke na pozemku, kam si necháva voziť jedlo. S novinármi diplomat komunikovať odmietol.

