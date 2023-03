Rusko sa chystá poškodené potrubie plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 utesniť a zakonzervovať, s opravou a opätovným sprevádzkovaním nepočíta. S odvolaním sa na svoje zdroje to uviedla agentúra Reuters. Každý z plynovodov má dve potrubia a vybudovala ich ruská plynárenská spoločnosť Gazprom, nad ktorou má kontrolu Kremeľ.

Plyn neprúdi a vzťahy sa nezlepšujú

Plynovodom Nord Stream 1 v čase pred explóziou už plyn do Európy neprúdil pre rastúce napätie medzi Moskvou a Západom po ruskej invázii na Ukrajinu. Moskva zastavenie prevádzky odôvodňovala údržbou. Nord Stream 2 bol síce dokončený, spustený ale pre vojnu na Ukrajine a protiruským sankciám nikdy nebol.

Gazprom uviedol, že je technicky možné poškodené potrubie opraviť. Podľa dvoch zdrojov agentúry Reuters ale Moskva nevidí v dohľadnej dobe možnosť na zlepšenie vzťahov so Západom natoľko, aby dávalo zmysel potrubie opraviť.

Európa v uplynulom roku výrazne znížila dovoz energetických surovín z Ruska. Vývoz Gazpromu mimo bývalého Sovietskeho zväzu sa vlani znížil takmer o polovicu a dosiahol postsovietske minimum 101 miliárd metrov kubických.

Nord Stream sa tak skoro používať nebude

Jeden z ruských zdrojov uviedol, že Rusko považuje projekt za „pochovaný“. Dva ďalšie povedali, že síce neexistuje žiadny plán na opravu narušeného potrubia, ale že bude aspoň zakonzervované pre prípadné uvedenie do prevádzky v budúcnosti. To by s najväčšou pravdepodobnosťou znamenalo utesnenie porušených častí, aby sa zabránilo ďalšej korózii spôsobenej morskou vodou.

Moskva tvrdí, že za výbuchmi plynovodu stojí Západ, svoje tvrdenie ale nijako nedoložila. Biely dom vo februári odmietol ako „úplný výmysel“ príspevok na blogu amerického investigatívneho novinára oceneného Pulitzerovou cenou Seymoura Hersha, ktorý tvrdí, že za explóziami stojí Washington. Vyšetrovanie úradov v Dánsku, Nemecku a Švédsku zatiaľ nebolo uzavreté.

Ruský prezident Vladimir Putin navrhol využiť nepoškodené potrubie plynovodu Nord Stream 2 na čerpanie plynu. Nemecko však teraz chce svoju energetickú závislosť od Ruska ukončiť a túto myšlienku odmietlo. Poľsko tiež prestalo nakupovať ruský plyn.

Rusko v súčasnosti vyváža do Európy len asi 40 miliónov metrov kubických plynu denne, a to cez Ukrajinu cez vstupný bod Sudža.

Moskva teraz vkladá nádeje do Turecka, cez ktoré mieni plyn vyvážať. Tým by Rusko už nemuselo spoliehať na Západ ako na partnera v energetike, povedal v piatok ruský minister zahraničia Sergej Lavrov.