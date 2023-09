Rusko oznámilo, že čoskoro finalizuje svoju časť trasy pre nový plynovod Sila Sibíri 2, obrovský projekt na dodávku väčšieho objemu plynu do Číny. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.

Moskva plánuje začať s výstavbou plynovodu na budúci rok po tom, ako v dôsledku invázie na Ukrajinu začiatkom minulého roka Európa obmedzila dovoz ruských energií. Moskva sa musela vo väčšej miere obrátiť na ázijské trhy ako Čína a India. Rusko chce prostredníctvom Sily Sibíri 2 zvýšiť dodávky plynu plynovodmi do Číny o 50 miliárd kubických metrov (m3) ročne. V súčasnosti dodáva do Číny plyn prostredníctvom plynovodu Sila Sibíri, ktorý spustilo v roku 2019, pričom do roku 2025 plánuje prostredníctvom tejto infraštruktúry zvýšiť export na 38 miliárd m3 ročne.

„Rozhodovanie o trase sily Sibíri 2 je vo finálnej fáze,“ povedal podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. Nový plynovod by mal viesť popri východosibírskych mestách Ačinsk, Krasnojarsk, Kansk, Sajansk, Angarsk a Irkutsk k mongolským hraniciam a ďalej cez Mongolsko do Číny. Počas marcovej návštevy čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskve Novak uviedol, že ruské a čínske firmy by mohli príslušné kontrakty podpísať do konca roka.