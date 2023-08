Rusko speje k situácii, keď sa bude ročná inflácia v krajine pohybovať od 20 do 100 percent, tvrdí ruský profesor ekonómie Igor Lipsic. V rozhovore pre stanicu Nastojaščeje vremja tiež povedal, že v Rusku si oficiálni predstavitelia nemôžu dovoliť vysvetliť súčasný prudký pád rubľa ruskou inváziou na Ukrajinu a s ňou spojenými obmedzeniami zahraničného obchodu, a preto z neho vinia centrálnu banku.

„Rubeľ bude ďalej slabnúť. Rusko vstupuje do situácie prudko rastúcej inflácie. To znamená od 20 do 100 percent za rok," varoval v rozhovore Lipsic.

Teraz sa inflácia v Rusku pohybuje okolo štyroch percent. Za posledné tri mesiace v medziročnom porovnaní a po sezónnom prepočte dosiahol podľa centrálnej banky cenový rast v priemere 7,6 percenta. Rubeľ v pondelok oslabil na psychologicky dôležitú hranicu 100 rubľov za dolár.

Podľa Lipsica bude rubeľ ďalej strácať hodnotu. Jediné, čo by ruskú menu podľa neho mohlo zachrániť, by bol export tovaru výmenou za platby v spoľahlivej mene, ako je dolár alebo euro. Takúto možnosť však Rusko kvôli západným sankciám prijatým v reakcii na ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine nemá.

Neradostné vyhliadky

„Je taký vtip, ktorý teraz všade hovorím... Rubeľ nemá kurz, rubeľ má pred sebou iba cestu. A to cestu straty hodnoty. A ten vtip je pravdivý, "uviedol tiež v rozhovore Lipsic, ktorý dal tento mesiac výpoveď na Vysokej ekonomickej škole v Moskve.

Ešte závažnejšie ako vysoká miera inflácie sú podľa ekonóma vyhliadky, že inflácia v Rusku bude nestabilná, čo ohrozí podnikanie. „Keď človek netuší, ako sa budú ceny meniť, nie je žiadna predvídateľnosť, je veľmi ťažké podnikať. Pri prudko rastúcej inflácii začína biznis umierať," podotkol Lipsic.

Rubeľ prudko oslabil už na konci vlaňajšieho februára, hneď po začatí invázie. Vlani v marci tak dolár vystúpil až nad 120 rubľov. V nasledujúcich mesiacoch sa však ruská mena spamätala a spevnila na maximum za viac ako sedem rokov. Od konca minulého roka však rubeľ vytrvalo oslabuje, od začiatku tohto roka stratil k doláru asi 30 percent hodnoty a od začiatku invázie na Ukrajinu asi 25 percent.