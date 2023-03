Rusko plánuje zvýšiť export plynu do Číny a Moskva je tiež pripravená pomôcť čínskym firmám nahradiť západné spoločnosti, ktoré opustili ruský trh pre vojnu s Ukrajinou. Vyhlásil to v utorok podľa tlačových agentúr prezident Vladimir Putin po tom, čo v Moskve druhý deň rokoval so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Po rokovaniach v užšom formáte rokovania pokračujú za účasti ďalších členov oboch delegácií.

Strategické partnerstvo

Rusko podľa Putina môže odpovedať na čínsky rastúci dopyt po energiách. Už teraz je podľa jeho slov pre Čínu strategickým dodávateľom ropy, zemného plynu, vrátane skvapalneného plynu, uhlia a elektriny.

Ruský vývoz plynu do Číny je stále len zlomkom rekordných 177 miliárd metrov kubických, ktoré Rusko dodalo do Európy v rokoch 2018 až 2019, poznamenala agentúra Reuters. Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine vlani vo februári sa objemy vývozu ruského plynu do Európy zmenšili a v roku 2022 predstavovali asi 62 miliárd metrov kubických, dodala.

„Celkový objem dodávok plynu do Číny do roku 2030 bude najmenej 98 miliárd metrov kubických plus 100 miliónov ton skvapalneného zemného plynu,“ povedal Putin.

Vlani dosiahli dodávky suroviny plynovodom Sila Sibíri z ruského Ďalekého východu do Číny maximum - 15,5 miliardy metrov kubických.

Rekordné množstvo a plány do budúcnosti

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom v utorok uviedla, že v pondelok dodala do Číny plynovodom Sila Sibíri rekordný objem plynu za deň, množstvo ale nespresnila.

Ruský prezident tiež tvrdil, že prakticky všetky parametre dohody o novom plynovode Sila Sibíre 2, ktorý povedie z Ruska cez Mongolsko do Číny, sú dohodnuté. „Je to 50 miliárd metrov kubických plynu spoľahlivých a stabilných dodávok z Ruska,“ povedal v narážke na ročnú kapacitu tohto pripravovaného plynovodu.

Moskva túto myšlienku predložila už pred mnohými rokmi, ale stala sa naliehavejšou, keď sa Rusko obrátilo na Čínu, aby nahradilo Európu ako svojho hlavného odberateľa plynu, poznamenala agentúra Reuters.