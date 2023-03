Rusko je veľmi blízko k dosiahnutiu cieľa zníženia ťažby ropy o 500-tisíc barelov denne na zhruba 9,5 milióna barelov denne. Uviedol to vo vyhlásení vicepremiér Alexandr Novak. Zníženie zodpovedá piatim percentám predchádzajúcej produkcie ropy v krajine. Rusko je druhým najväčším vývozcom ropy na svete za Saudskou Arábiou.

Novak vo vyhlásení upozornil, že sa objavilo mnoho chybných interpretácií skutočného plánu zníženia ťažby, ktorý bol oznámený vo februári. „Ťažba bude znížená o 500-tisíc barelov denne z aktuálnej úrovne ťažby okolo desať miliónov barelov denne. Rusko je teraz blízko cieľovej úrovne zníženia a dosiahne ju v najbližších dňoch,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Vo februári štátne médiá uviedli, že zníženie bude vychádzať z januárovej úrovne produkcie, ktorá predstavovala 9,8 až 9,9 milióna barelov denne. Tým by sa ruská ťažba dostala pod 9,4 milióna barelov denne.

Novak tento týždeň tiež oznámil, že súčasné zníženie ťažby bude platiť do konca júna 2023. V celom minulom roku sa ťažba ropy v Rusku zvýšila o dve percentá na 535 miliónov ton (zhruba 10,7 milióna barelov denne). Dôvodom bol nárast predaja výrobkov do ázijských krajín, najmä do Indie a Číny.

Ropné embargo

Vývoz ropy je hlavným zdrojom príjmov pre Rusko. Ohrozujú ho však sankcie západných krajín voči Moskve. Oznámené zníženie ťažby naznačuje, že obmedzenie cien ruských ropných produktov by mohlo mať určitý dopad na krajinu. Cena ruskej uralskej ropy sa už niekoľko mesiacov obchoduje s výraznou zľavou oproti rope Brent, uviedla agentúra Reuters.



Európska únia spolu so skupinou ekonomicky vyspelých krajín G7 a s Austráliou od vlaňajšieho 5. decembra zaviedla maximálnu cenu 60 dolárov za barel ruskej ropy prepravovanej po mori. V prípade prekročenia tohto limitu je zakázané ropu prevážať a poisťovať jej prepravu. Od 5. februára platia aj cenové stropy na ruské ropné produkty.