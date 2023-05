Tovar, ktorý sa nachádza na sankčných zoznamoch USA a Európskej únie, zrejme vo veľkom množstve prúdi do Ruska cez postsovietske republiky. Ukazuje to analýza údajov o zahraničnom obchode, ktorú v nedeľu zverejnil denník The Wall Street Journal.

Tá ukazuje prudké zvýšenie dovozu západného tovaru do Arménska, Gruzínska, Kazachstanu, Kirgizska a Uzbekistanu a výrazný nárast exportu z týchto krajín do Ruska. Arménsko odmietlo, že by sa podieľalo na obchádzaní sankcií, ostatné krajiny informácie amerického listu nekomentovali.

Firmy ponúkajú prevoz do Ruska

Údaje OSN o medzinárodnom obchode ukazujú, že dovoz tovaru z USA a EÚ do pätice postsovietskych republík sa vlani medziročne zvýšil o 60 percent na 24 miliárd dolárov. Export z týchto krajín do Ruska sa potom medziročne zvýšil o zhruba 50 percent na 15 miliárd dolárov.

Podľa denníka sektorové údaje ukazujú, že výrazný rast zaznamenali civilné tovary, ktoré môžu mať použitie aj vo vojenskom sektore.

Denník poukazuje na to, že napríklad vývoz integrovaných obvodov z USA do Arménska sa medziročne zvýšil niekoľkonásobne. Silný rast je viditeľný aj u polovodičov. Ide pritom o kľúčovú elektronickú súčiastku, ktorá je potrebná aj pri výrobe zbraní či armádnych zariadení.

Denník poukazuje tiež na rad ruských firiem, ktoré dovoz zakázaného únijného a amerického tovaru cez štáty v Strednej Ázii verejne ponúkajú.

Sankcie Bruselu

Hovorca arménskej vlády denníku oznámil, že krajina nie je zapojená do obchádzania amerických či únijných sankcií. Podľa neho Arménsko sprísnilo colné kontroly a o záležitosti rokovalo s Washingtonom. Zástupcovia ďalších krajín informáciu denníku nekomentovali.

„Je podozrivé, že sa zrazu vývoz tohto tovaru do Strednej Ázie a na Kaukaz zvýšil, keď sa sprísnili sankcie,“ povedala analytička Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) Beata Javorciková. Podľa prepočtov banky reexport západného tovaru z postsovietskych republík do Ruska predstavoval zhruba päť percent zaznamenaného poklesu vývozu z USA a EÚ do Ruska po jeho invázii na Ukrajinu. Pri niektorých druhoch tovaru však tento reexport bol vyšší ako pokles priamych predajov zo západných krajín, upozorňuje The Wall Street Journal. Ďalšie krajiny podľa EBRD, cez ktoré Rusko získava sankcionovaný tovar, sú Čína a Turecko.

Európska komisia chce sprísniť dohľad nad dodržiavaním svojich sankcií a viac potierať ich obchádzanie. Diplomat EÚ David O’Sullivan, ktorý má túto oblasť na starosti, povedal, že chce o záležitosti s krajinami v Strednej Ázii rokovať. Podľa neho by Brusel mohol zaviesť obmedzenia na export do týchto štátov, ak by neurobili kroky smerujúce k vymáhaniu sankcií.