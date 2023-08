Ruská ekonomika sa môže vrátiť na predvojnovú úroveň už v budúcom roku, prispôsobí sa totiž dopadom medzinárodných sankcií. Uviedla to agentúra Bloomberg. Snaha Kremľa o rozšírenie náboru do armády by ale mohla tento cieľ ešte zmariť.

Ťažkosti Ruska zhoršuje prehlbujúci sa nedostatok pracovných síl. Krajina sa snaží prilákať ďalších dobrovoľníkov, ktorí by sa zapojili do invázie na Ukrajinu, ktorá trvá už 18 mesiacov. To môže spôsobiť použitie selektívnejších opatrení pri povolávaní ľudí do armády smerom k tým, ktorí nebudú na pracovisku príliš chýbať.

Prezident Vladimir Putin minulý týždeň podpísal zákon, ktorý zvyšuje vek pre odvod do armády z 27 na 30 rokov. Opatrenie môže umožniť „cielenú mobilizáciu“, ktorá by zvýšila krátkodobý rast, pretože by zmiernila dopady nedostatku pracovných síl, a umožnila by ekonomike dosiahnuť na úroveň z obdobia pred vojnou do polovice až konca roka 2024. To znamená čoskoro po plánovaných prezidentských voľbách, povedal ekonóm Alexander Isakov z Bloomberg Economics. Nezabráni však pravdepodobne poklesu dlhodobého rastu.

Po poklese rast

Ruská ekonomika v druhom štvrťroku podľa predbežných odhadov vzrástla o 4,6 percenta a za prvý polrok o 1,5 percenta. Po viac ako štvorpercentnom poklese pred rokom teda rastie už štyri štvrťroky po sebe. Vzoprela sa tak predpovediam o dlhodobom prepade v reakcii na sankcie, ktoré na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu z vlaňajšieho februára uvalili západné štáty. Zvýšené výdavky na obranu podporili priemyselnú výrobu, zatiaľ čo spotrebiteľský dopyt naberá na sile v súvislosti s vyššími výdavkami na sociálnu podporu a rastom miezd.

Slabne ale kurz rubľa. Od začiatku roka voči doláru klesol takmer o 25 percent a blíži sa hodnote 100 rubľov za dolár. Guvernérka centrálnej banky Elvira Nabiullinová to pripisuje z veľkej časti zhoršeniu podmienok zahraničného obchodu.

Zrýchľujúca sa inflácia

Hlavná ekonómka skupiny BCS Financial Group Natalia Lavrovová sa domnieva, že ruská ekonomika môže dosiahnuť predvojnovú úroveň v polovici budúceho roka. V tomto roku čaká zvýšenie hrubého domáceho produktu o dve percentá. Ekonóm Jevgenij Košelev z finančného ústavu Rosbank odhadol, že v celoročnom vyjadrení Rusko v roku 2024 prekročí úroveň roku 2021.

Ruská centrálna banka nedávno zlepšila výhľad vývoja ekonomiky na tento rok a teraz čaká rast o 1,5 až 2,5 percenta. Dodala, že produkcia väčšiny odvetví zameraných na domáci dopyt dosiahla alebo dokonca prekonala predvojnovú úroveň. V budúcom roku očakáva rast HDP o 0,5 percenta až 2,5 percenta a v roku 2025 o jedno až dve percentá.

Centrálni bankári však varovali, že schopnosť zvýšiť výrobu v Rusku čoraz viac obmedzujú podmienky na trhu práce. Tie popri sankciách a prudko rastúcich vládnych výdavkoch spojených s vojnou pomáhajú zrýchľovať infláciu.