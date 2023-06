Ruská štátna banka VTB predpokladá tento rok rekordný zisk. Uviedol to šéf banky Andrej Kostin. Ak sa prognóza banky potvrdí, bude to výrazný obrat po minuloročnej rekordnej strate.

Kostin povedal, že tento rok počítajú so ziskom „minimálne 400 miliárd rubľov,“ čo v prepočte predstavuje 4,55 miliardy eur. Vychádzajú z prvých piatich mesiacov, za ktoré zaznamenali veľmi dobré výsledky. Ako Kostin dodal, od januára do konca mája zaznamenala druhá najväčšia ruská banka zisk 239 miliárd rubľov (2,68 miliardy eur), zatiaľ čo v roku 2022 vykázala rekordnú stratu 612,6 miliardy rubľov (6,8 miliardy eur).

„Považujeme odhad tohtoročného zisku okolo 400 miliárd rubľov za realistický,“ dodal Kostin s tým, že takýto výsledok by znamenal rekord. Už skôr finančný riaditeľ banky Dmitrij Pjanov povedal, že zisk v roku 2023 by mohol dosiahnuť hornú hranicu pôvodne stanoveného rozpätia od 327 miliárd do 400 miliárd rubľov. Dodal, že rekordná strata za minulý rok bola do veľkej miery spôsobená prepadom kurzu rubľa oproti doláru krátko potom, ako západné štáty uvalili na Rusko sankcie, ako aj odpísaním aktív, ktoré banke západné štáty zmrazili.

„Bol to pre nás náročný rok,“ povedal Kostin poukazujúc na rok 2022. „V druhom polroku sme sa však už začali postupne vracať k zisku a teraz zaznamenávame zatiaľ veľmi úspešný rok,“ dodal.